تعبان دينق يتهم حركة مشار بخرق وقف إطلاق النار

أديس أبابا 27 مايو 2017 ـ اتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة النائب الأول لرئيس حكومة جنوب السودان تعبان دينق الجمعة فصيل التمرد بقيادة رياك مشار بانتهاك وقف اطلاق النار الذي أعلنته حكومة جوبا من جانب واحد منتصف الأسبوع الفائت.

تعبان دينق النائب الأول لرئيس دولة جنوب السودان... (رويترز)

وأعلن سلفا كير ميارديت الثلاثاء وقف اطلاق النار من جانب واحد بدون التوصل الى اتفاق سياسى مع المتمردين، كما تعهد بالافراج عن السجناء السياسيين.

وفي بيان تحصلت عليه (سودان تربيون) اتهمت جماعة الحركة الشعبية بقيادة تعبان دينق قوات مشار بمهاجمة قاعدتها العسكرية في بلدة الناصر.

وأضاف البيان "صباح اليوم حوالي الساعة 6:30 صباحا تعرضنا لاطلاق نار كثيف من قوات مشار لكن تم صدهم حوالي الساعة 11 صباحا بالتنسيق مع القوات الحكومية".

وذكر ديكسون جاتلواك المتحدث باسم تعبان دينق أن جنود مشار تكبدوا خسائر فادحة، وأضاف جاتلوك في تصريحات لـ (سودان تريبيون) أنه تم العثور على خمس جثث عثر في ساحة المعركة واصيب عدد كبير من الجنود من جانب المتمردين.

واتهم المسؤول مجموعة مشار بعدم التزامها بتنفيذ وقف دائم لاطلاق النار والتسبب في انتهاكات خطيرة ليس فقط انتهاك وقف إطلاق النار الذي أعلنه كير مؤخرا وإنما اتفاق السلام الموقع بين حكومة جوبا وحركة مشار بوساطة منظمة "إيقاد".

وطالبت مجموعة تعبان دينق الـ "إيقاد" بالتحقق في الهجمات التي شنها جنود مشار في مواقع مختلفة في ولايتي بيه وكاتجور عقب إعلان وقف إطلاق النار.