تعبان دينق يحث مجلس الأمن على عزل مشار

جوبا 4 يونيو 2017 ـ حث النائب الأول لرئيس حكومة جنوب السودان تعبان دينق، مجلس الأمن الدولي على الكف عن التواصل مع زعيم المعارضة المسلحة في البلاد رياك مشار.

تعبان دينق النائب الأول لرئيس دولة جنوب السودان... (رويترز)

وفي رسالة مؤرخة بالأول من يونيو، الجاري، وموجهة إلى مجلس الأمن قال دينق إن مشار يستخدم مجلس الأمن لإضفاء الشرعية على سياسة التحريض والوحشية والدموية التي يتبعها وكذلك لمواصلة شن الحرب، لافتا إلى إن سياسة التحريض تواصل تهجير المواطنين من مناطقهم وإطالة أمد معاناة الشعب.

وأضاف الخطاب "هذا السلوك الوحشي والسادي الذي يتبعه رياك مشار يجب إدانته بأقوى العبارات الممكنة، ولا يجوز السماح له باستخدام محفل نبيل مثل مجلس الأمن الدولي للتصريح بادعاءاته التي لا أساس لها من الصحة ضد رئيس جمهورية الجنوب السودان والحكومة الانتقالية للوحدة الوطنية ".

وأشار الخطاب الي أن تواصل مجلس الأمن الدولى مع زعيم المتمردين فى جنوب السودان "إهانة" لأرواح الأبرياء الذين هم ضحايا الأعمال الوحشية التي ارتكبها مشار ومجموعته.

وطالب النائب الأول في رسالته كذلك مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيقاد) بالابتعاد عن التعامل مع زعيم المعارضة المسلحة.

وأضاف "أن مشار يستغل دماء قبيلة النوير لتحقيق السلطة وهذا لا يمكن التسامح معه بعد الآن"، منوها الى ان انخراط مشار مع قادة العالم يحبط الجهود الرامية الى استعادة السلام والأمن في الدولة الوليدة.

وتم تعيين تعبان دينق، كبير مفاوضى المتمردين السابقين، نائبا أول للرئيس بعد أن تم إخراج مشار من جوبا في أعقاب أعمال العنف التي اندلعت بجوبا في يوليو من العام الماضي.