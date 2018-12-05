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تعثر الإقتصاد يلغي مهرجانات التسوق والسياحة بالسودان

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الخرطوم 5 ديسمبر 2018 ـ أصدر الرئيس السوداني عمر البشير، الأربعاء، قرارا جمهوريا بإلغاء كل مهرجانات التسوق والسياحة التي درجت الولايات على تنظيمها.

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البشير وإيلا في مهرجان ولاية الجزيرة للتسوق والسياحة ـ صورة من الإرشيف

ودرجت ولايات مثل البحر الأحمر والجزيرة والشمالية على إقامة مهرجانات للسياحة والتسوق خلال الشتاء.

وقال القرار الجمهوري "إن الظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد تتطلب التركيز على حل المشاكل الاقتصادية وإعطاء الأولوية للإنتاج والإنتاجية".

وأكد القرار أن الأولوية القصوى تتمثل في تسهيل معاش الناس وتوفير الخدمات.

ويمر السودان بظرف اقتصادي ضاغط في ظل تراجع قيمة العملة الوطنية "الجنيه" وارتفاع معدلات التضم، إلى جانب شح في الخدمات والسلع والنقود.



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