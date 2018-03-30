تعديلات على قانون الأحزاب في طريقها للبرلمان

الخرطوم 30 مارس 2018 ـ كشف الأمين العام لمجلس شؤون الأحزاب السياسية في السودان السفير عبد الرحمن ضرار، عن عرض مشروع تعديل قانون الأحزاب على البرلمان خلال أبريل القادم.

البرلمان السوداني من الداخل

وقال ضرار للمركز السودان للخدمات الصحفية، الجمعة، إن مقترح التعديل في بعض بنود قانون الأحزاب يشمل زيادة عدد الأعضاء المؤسسين لأي حزب سياسي ليكون 2000 مؤسس كحد أدني بدلاً عن 500 مؤسس.

وشملت التعديلات أيضا على القانون أن يكون أعضاء الحزب من عشر ولايات على الأقل.

وأكد ضرار أن عدد الأحزاب المسجلة بلغ 99 حزباً مستوفياً للشروط، وأبان أن العام الماضي "2017" شهد تسجيل 7 أحزاب جديدة.

وأشار إلى وجود 15 طلبا لتسجيل أحزاب سياسية جديدة قيد النظر.

وتشير "سودان تربيون" إلى أن التساهل في شروط ومعايير منح التصديق في قانون الأحزاب السياسية أسهم في تزايد الأحزاب بشكل لافت.