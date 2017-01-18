 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 18 كانون الثاني (يناير) 2017

تعديلات في دستور (شمال دارفور) تضيف أعضاءً للمجلس التشريعي

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الفاشر 18 يناير 2017 ـ أجاز المجلس التشريعي لولاية شمال دارفور، الأربعاء، تعديلات دستورية خاصة بالولاية لمواكبة مخرجات الحوار الوطني بإضافة سبعة أعضاء للمجلس بولاية شمال دارفور.

JPEG - 24 كيلوبايت
أحد الشوارع الرئيسية في مدينة الفاشر

وصادق البرلمان القومي في ديسمبر الماضي على تعديلات دستورية تتعلق بحكومة ما بعد الحوار، تشمل استحداث منصب رئيس الوزراء وإضافة مقاعد للبرلمان ومجلس الولايات والمجالس الولائية بالتعيين وتعديل اسم الحكومة الحالية "حكومة الوحدة الوطنية" إلى "حكومة الوفاق الوطني".

وقال رئيس لجنة التشريع بمجلس تشريعي شمال دارفور أحمد أدمو لـ "سودان تربيون" إن التعديل التي طرأ على دستور الولاية جاء ملبياً لمخرجات الحوار الوطني، وزاد "التعديل لا بد منه ليتوافق مع الدستور القومي للبلاد".

وتم تعديل في المادة "21" التي تخص انتخاب الوالي في السابق حيث يجري الآن تعيين الوالي من قبل رئيس الجمهورية، كما تم إلغاء المادة "22"، وتعديل المادة "23" الخاصة بأداء قسم الوالي.

وقال رئيس لجنة التشريع "المادة (27) تتعلق بمحاسبة الوالي سابقاً تقول إن المجلس عليه أن يبدي رأيه بعزل الوالي بثلاثة أرباع الأعضاء بينما التعديل يقول بثلثي الأعضاء وهذا أفضل من ثلاثه أرباع الأعضاء ويثبت مبدأ المراقبة".

وأضاف أن المجلس أجاز أيضاً تعديل المادة "41" والتي تتعلق بزيادة نواب المجلس التشريعي للولاية من 48 عضوا إلى 55 عضوا، لاستيعاب سبعة أعضاء جدد من الحركات والأحزاب السياسية التي شاركت في عملية الحوار الوطني.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

كيف عاد (الشعبي) إلى السلطة 2017-01-16 15:33:31 بقلم :عبدالحميد أحمد أرَادَتْ كِلابٌ أنْ تَفُوزَ بدَوْلَةٍ لمن ترَكتْ رَعْيَ الشُّوَيهاتِ وَالإبْلِ أبَى رَبُّها أنْ يترُكَ الوَحشَ وَحْدَها وَأن يُؤمِنَ الضّبَّ الخبيثَ من الأكلِ فَوَلّتْ تُريغُ الغَيثَ والغَيْثَ (...)

امريكا دنا وفاقها (1-3) 2017-01-15 10:24:14 بقلم : مصطفى عبد العزيز البطل mustafabatal@msn.com (1) لم يكن خافيا، او عصيّا على الفهم، وجود مسارات متعددة لحوار سوداني امريكي خلال العامين الماضيين. ولكن الذين تنبهوا للتسارع في وتيرة ذلك الحوار خلال العام الماضي (...)

وزارة الخارجية وشئون الدبلوماسيين 2017-01-13 23:41:02 بقلم :محمد عثمان إبراهيم من حسن حظ المواطن السوداني الذي يواجه بعض المتاعب القانونية مع شرطة نيويورك أنه كان يحمل بطاقة توفر له الحصانة الدبلوماسية وفقاً لاتفاقية فيينا وإلا فإن ليله كان سيمسي (أسود من سجم الدواك) بلغة (...)


المزيد

فيديو


أخر التحاليل

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)

تفكُّك الدَّولة السُّودانية: السِّيناريو الأكثر تَرجيحاً

2013-02-10 19:52:47 بقلم د. الواثق كمير kameir@yahoo.com مقدمة 1. تظل الأزمات السياسية المتلاحقة هي السمة الرئيس والمميِّزة للفترة الانتقالية منذ انطلاقها في يوليو 2005، في أعقاب إبرام اتفاقية السلام الشامل بين حكومة السودان ممثلة في حزب (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)

المجموعة السودانية للديموقراطية أولاً في اليوم العالمي للعدالة الاجتماعية 2016-02-19 21:45:54 يحتفل العالم في العشرين من فبراير من كل عام باليوم العالمي للعدالة الاجتماعية، وهو اليوم الذي خصصته الأمم المتحدة للفت الإنتباه لازمات التمييز والتهميش والإقصاء والحرمان والإستغلال بين وداخل الشعوب، وأهمية تحقيق العدالة (...)

بيان لحركة (الإصلاح الآن) حول تعرفة المياه 2016-02-19 21:41:21 سلطة المؤتمر الوطني، ووجبة اخري من رفع الدعم الذي اصبح لا يري بالعين المجردة بعد ان تخلت الدولة عن دورها الأساس في توفير الحياة الكريمة للمواطن المسحوق فما ان مرر البرلمان زيادة غاز الطبخ جبرا وليس اختيارا ، هاهم الان نواب (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.