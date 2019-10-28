تعديلات في قيادة الجيش السوداني تلغي نظام رئاسة الأركان

الخرطوم 28 أكتوبر 2019- أصدر رئيس المجلس السيادي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الاثنين قرارات تضمنت اجراء تغييرات على هيكلة القوات المسلحة الغى بموجبها نظام رئاسة الأركان المشتركة والاستعاضة عنه بنظام الهيئة.

القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

وأعلن المتحدث باسم الجيش العميد عامر محمد الحسن في بيان ليل الإثنين أن القرارات تأتي في اطا تنظيم العمل بالقوات المسلحة والإجراءات الدورية الراتبة وفقا لقوانين ولوائح القوات المسلحة.

وأفاد أن القرارات شملت حل رئاسة الأركان واعتماد العمل بنظام هيئة الأركان ليتولى رئاستها الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، بعد ان كان مكلفا برئاسة الأركان المشتركة.

وتضم الهيئة كل من الفريق أول عبد الله المطري مفتشاً عاما للقوات المسلحة، الفريق الركن مجدي إبراهيم خليل نائبا لرئيس هيئة الأركان للإمداد الفريق الركن منور عثمان نقد نائبا لرئيس هيئة الأركان للإدارة، الفريق الركن عبد الله البشير أحمد نابا لرئيس هيئة الأركان للتدريب، الفريق مهندس ركن خالد عابدين محمد نائبا لرئيس هيئة الأركان للعمليات.

وتضمنت قرارات البرهان كذلك ترقيات إلى رتبة الفريق لشغل مناصب بهيئة قيادات القوات المسلحة السودانية، ليكون اللواء ركن عصام محمد حسن كرار قائدا للقوات البرية، واللواء بحري ركن محجوب بشري للقوات البحرية، اللواء ركن عصام الدين سعيد للقوات الجوية، اللواء عبد الخير عبد الله قائدا لقوات الدفاع الجوي.

وأحيل بموجب هذه القرارات كل من الفريق طيار محمد علي محمود والفريق عبد الرحمن يوسف والفريق مجدي سيد عمر، الفريق مهندس عبد الرحمن يوسف، واللواء حقوقي نجم الدين عثمان الى التقاعد.

ونصت الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في 17 أغسطس بالفصل الثاني (مهام الفترة الانتقالية) على إسناد مهمة أعمال إصلاح الأجهزة العسكرية للمؤسسات القوات المسلحة وفق القانون.

وفي وقت سابق من هذا الشهر أصدر المجلس السيادي الانتقالي، مرسوماً جمهورياً بتشكيل مجلس الأمن والدفاع برئاسة عبد الفتاح البرهان، ويضم كل أعضاء المجلس السيادي، إضافة إلى رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ووزير المالية

ويختص المجلس بإعداد سياسات الدفاع والأمن، واتخاذ وإصدار القرارات الملزمة لكل أجهزة الدولة فيما يتعلق بأمن البلاد.