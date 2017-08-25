تعديلات واسعة في هيكل حركة العدل والمساواة بقيادة دبجو

الخرطوم 25 أغسطس 2017 ـ أصدر رئيس حركة العدل والمساواة بقيادة بخيت عبد الكريم دبجو، قرارات بإعادة هيكلة مؤسسات الحركة الموقعة على اتفاق الدوحة لسلام دارفور وشكل لجنة لوضع مسودة للائحة الداخلية ومراجعة الرؤية السياسية.

رئيس حركة العدل والمساواة السودانية بخيت عبد الكريم دبجو

وأدى المكتب التنفيذي الجديد لحركة العدل والمساواة القسم أمام رئيس الحركة المستشار في ديوان الحكم الإتحادي العميد بخيت عبد الكريم دبجو.

وطبقا لبيان أصدره المتحدث باسم الحركة أحمد عبد المجيد، الجمعة، فإن المكتب التنفيذي عقد أول اجتماع له يوم الخميس وأدى القسم أمام دبجو الذي أصدر قرارين عين بموجبهما مستشارين للرئيس وأمناء للأمانات ونواب وأعضاء بالمكتب التنفيذي للحركة.

وشملت القرارات تعين 5 مستشارين و12 أمينا و10 نواب وخمسة أعضاء. وبموجب القرارات تم تشكيل لجنة لوضع مسودة للائحة الداخلية ومراجعة الرؤية السياسية.

ووقعت حركة دبجو اتفاق سلام مع الحكومة السودانية في 6 أبريل 2013 بعد انفصالها من العدل والمساواة الأم في سبتمبر 2012، وحينها توسط الرئيس التشادي إدريس ديبي بين الخرطوم والفصيل المنشق قبل بدء محادثات سلام في الدوحة.

وتشارك الحركة الآن في حكومة الوفاق الوطني رغم اعتراضها على حصتها في الحكومة الاتحادية وحكومات ولايات دارفور.