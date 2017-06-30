تعديل جديد على قرار حظر سفر مواطني 6 دول ومظاهرات بولايات أميركية

الخرطوم 30 يونيو 2017 ـ أدخلت الإدارة الأميركية في وقت متأخر من يوم الخميس تعديلا على قرار حظر سفر مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة للولايات المتحدة مع دخول القرار حيز التنفيذ بعد مراجعته.

ترامب يوقع على الأمر التنفيذي الجديد للهجرة الاثنين 6 مارس 2017 .. (صورة وزعها البيت الأبيض)

وقالت إن المخطوبين سيعتبرون من أفراد الأسرة المقربين وبالتالي سيُسمح لهم بالدخول.

وشهدت عدة ولايات أميركية مظاهرات احتجاجية اعتراضا على تنفيذ قرار الحظر المشروط الذى فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على دخول مواطني 6 دول ذات أغلبية مسلمة، إلى أميركا.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت فرض شروط جديدة يتعين على مواطني ست دول ذات غالبية مسلمة بينها السودان استيفائها من أجل الحصول على تأشيرة الدخول إلى الولايات المتحدة، وحددت الشروط بأن يكون لدي طالب التأشيرة "علاقة أسرية وثيقة" أو "صلة تجارية" في البلاد.

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية طلب عدم ذكر اسمه طبقاً لـ(رويترز) الجمعة إن الوزارة خلصت إلى أنه بعد مزيد من المراجعة سيتم الآن اعتبار المخطوبين من أفراد الأسرة المقربين.

من جانبه أكد متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي طلب عدم ذكر اسمه إن الوزارة ستحدّث إرشاداتها للنص على أن المخطوبين لن يتم منعهم من الحصول على تأشيرات طوال فترة سريان الحظر.

واحتشد متظاهرون فى العاصمة واشنطن، إضافة إلى نيويورك ولوس أنجلوس، للتعبير عن استيائهم الشديد لتنفيذ قرار الحظر الرئاسى الذى فرضه ترامب.

وتجمع مئات المتظاهرين في ميدان "يونين سكوير" في نيويورك، منددين بقرار المحكمة حول أمر ترامب التنفيذي.

وقال مراد عودة، من إئتلاف الهجرة في نيويورك، خلال التجمع: "إن اتخاذ مسألة الأمن الوطني كسبب من أجل تطبيق الحظر على المسلمين، أمر مضحك".

وفي لوس أنجلوس، تجمع العشرات من المتظاهرين وناشطين من منظمات المجتمع المدني، في مطار المدينة الدولي، مستنكرين الأمر التنفيذي المشروط.

وطبقاً لـ(وكالة أسوشيتدبرس) فإن الخارجية الأميركية دفعت بتعميم أرسلته لسفاراتها المعنية، لتطبيق الشروط الجديدة اعتباراً من يوم الخميس.

وبناء على ذلك، يتوجب على مواطني سوريا وإيران والصومال وليبيا والسودان واليمن، توثيق وجود قريب من الدرجة الأولى لهم "أب، أم، زوج أو زوجة، أخ، أخت، طفل، ابن بالغ أو ابنة بالغة، صهر، زوجة وابن"، أو الحصول على قبول رسمي من شركة قانونية.

ووفقاً للتعميم فإن "الأجداد والأحفاد والعمات والأعمام وغيرهم من أفراد الأسرة الأبعد لا يعتبرون أفرادا ذو علاقة وثيقة"، وستشمل الشروط الجديدة جميع اللاجئين إلى الولايات المتحدة، فيما عدا بعض الاستثناءات.