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تعزيزات عسكرية بجنوب دارفور عقب سقوط 22 شخصا في اشتياكات قبلية

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الخرطوم /نيالا 24 ديسمبر 2016-سقط ما لايقل عن 12 شخصا،وأصيب قرابة 10 اخرين في اشتباكات عنيفة وقعت بين مزارعين من قبيلة البرنو، ورعاة الابل من "اولاد راشد" احدى بطون قبيلة" التعايشة" بمحلية " رهيد البردي 159 كلم جنوب غرب مدينة "نيالا "عاصمة ولاية جنوب دارفور غربي السودان.

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وسارعت الحكومة المحلية لإرسال تعزيزات عسكرية للحد من احتمالات تمدد الصراع إلى مراحل أكثر خطورة.

وقال مصدر مسوول فضل عدم ذكر اسمه لـ "سودان تربيون السبت "إن الاشتباك اندلع اثر رعاة الابل بالاعتداء قبل ثلاث أيام علي مزارع المواطنين ما أدي إلى اشتباكات انتهت بجرح ثلاث من مزارعي البرنو".

وأضاف "السلطات الأمنية بمحلية رهيد البردي تدخلت، و القت القبض علي الرعاة من اولاد راشد واودعتهم الحبس واتخذت في مواجهتهم اجراءات جنائية ،غير أن مجموعة أخرى ومن ذات قبيلة الرعاة قامت الجمعة بالاعتداء علي مزارع المواطنين".

وتابع " تجمع العديد من المسلحين، الامر الذي أدى إلى اشتباكات انتهت بقتل 7 من قبيلة البرنو في الحال، واصابة ما لا يقل عن 9 اخرين بجراح بينما قتل 5 من رعاة الابل وجرح أخر، تم نقله الي مستشفي رهيد البردي ".

وأوضح أن لجنة امّن ولاية جنوب دارفور دفعت بتعزيزات عسكرية عاجلة الي المنطقة لاحتواء الأوضاع قبل انفجارها ،مضيفاً "الادارة الأهلية للقبيلتين لعبتا دورا متعاظما للحيلولة دون تطور الازمة بين الطرفين إلى حرب قبلية.

ودعا المصدر حكومة الولاية إلى ضرورة ا الاسراع في اتخاذ الإجراءات الامنية اللازمة.

وشهدت ولاية جنوب دارفور ازمة الصراعات القبلية بسبب الصراع حول ملكية الارض المعروفة محليا ب " الحاكورة " منذ العام 2007 حتي العام 2015 حيث راح ضحيتها المئات من المواطنين فضلا عن حالات نزوح كبيرة الي المعسكرات .



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