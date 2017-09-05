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تعليق إنشاء سدود حصاد المياه بالسودان

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الخرطوم 5 سبتمبر 2017- أعلنت وحدة تنفيذ السدود التابعة لوزارة الموارد المائية والكهرباء بالسودان، تعليق إنشاء سدود حصاد المياه الى حين التأكد من جاهزية الولايات للتشغيل والصيانة.

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إنهيار جزئي في سد (الأعوج) بسبب الإندفاع الشديد للمياه

ونفذت الوحدة عدة مشاريع سدود لحصاد المياه بولايات السودان بدعم من صناديق عربية للاستفادة من مياه الأمطار وتوظيفها فى الزراعة وتوفير مياه الشرب النقية.

وأفاد بيان لوحدة تنفيذ السدود الثلاثاء إنها قررت "تعليق انشاء سدود حصاد المياه ، حتى تطمئن على جاهزية الولايات وأجهزتها للتشغيل والصيانة الدورية".

وجاء قرار وحدة السدود بعد يوم من من إنهيار جزئي لسد (الاعوج) بمنطقة تندلتي في ولاية النيل الابيض، بسبب الإندفاع الكبير للمياه، بعد مضي نحو ست سنوات من إنشائه، حيث ساهم في الحد من اضرار السيول المتكررة على المدينة خلال الأعوام الماضية.

وقال البيان إن الوحدة وللاستفادة من مياه الامطار وحماية القرى والمدن من مخاطر السيول ظلت تعمل في بناء السدود والحفائر وفق المواصفات الهندسية ، وتسليمها للولايات للتشغيل والصيانة الدورية التي تضمن استمرار كفاءتها وتحقيق اهدافها.

وأضافت " وفي العام 2011 نفذ سد الاعوج بتندلتي في ولاية النيل الابيض بسعة مليون متر مكعب وتم تسليمه للولاية" .

وأشار البيان إلى ان الوحدة زارت العام 2013 سد الأعوج "و نبهت لضرورة اجراء صيانات عاجلة".

وتابع "هذا العام ، حدثت شقوق في الجسم الترابي بسبب جذور الاشجار التي نبتت في الجسم الترابي للسد ، مما ادى لتسرب المياه وجرف جزء من الجزء الترابي ".

وأكد البيان أن الوحدة استجابت لطلب المساعدة من ولاية النيل الابيض وشرعت في نقل الاليات للمعالجة والسيطرة علي الموقف فورا ، وطمأنت الوحدة المواطنين في المنطقة ان السد سيخزن هذا العام كما ظل في الاعوام السابقة.

وأشارت الوحدة الى انها "ستتصل بكل الولايات التي نفذت فيها سدود للاطمئنان والمراجعة على اجراء الصيانة الدورية والتشغيل وفق الاسس الهندسية التي تحافظ عليها وتحقق اهدافها".



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