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تعليق الدراسة بكلية تابعة لجامعة الجزيرة وتوقيف 100 طالب

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الخرطوم 12 أكتوبر 2018 ـ علق مجلس عمداء جامعة الجزيرة، في أواسط السودان، الجمعة، الدراسة بكلية العلوم التجارية بمدينة الهلالية إلى أجل غير مسمى بعد أحداث عنف أسفرت عن حرق مرافق الكلية وتوقيف نحو 100 طالب.

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طلاب يتظاهرون امس الاحد 9 ديسمبر 2012 في شوارع الخرطوم احتجاجا على مقتل اربعة طلاب من دارفور في جامعة الجزيرة

وتقع الهلالية على الضفة الشرقية للنيل الأزرق على بعد حوالي 120 كلم جنوبي العاصمة الخرطوم.

وقرر مجلس عمداء جامعة الجزيرة بعد اجتماع طارئ برئاسة بروفيسور محمد السنوسي تعليق الدراسة بكلية العلوم التجارية بالهلالية إلى أجل غير مسمى ما عدا الدفعة (41) الفصل الدراسي الأول.

وأدان المجلس بشدة ما اسماه بـ "السلوك الإجرامي المشين والممنهج" الذي اتبعه الطلاب في إتلاف ممتلكات تشكل أصولاً قيمة، مؤكداً أن ما حدث من تخريب كان مخططاً وغير مبرر ومدفوع من الخارج وغير مسنود بمطالبات.

من جانبه قال عميد كلية الدراسات التجارية بالهلالية حسن موسى إن السلطات أوقفت أكثر من 100 طالب على خلفية عمليات تخريب وحرق لمباني الكلية.

وأبلغ وكالة السودان للأنباء أن مجموعات من الطلاب تحركت من داخلية الكلية وأتلفت وأحرقت مكاتب الوحدة الحسابية كما استولت على مبالغ مالية ومستندات مهمة كانت داخل الخزينة بعد سحبها إلى الداخلية وكسرها وإلقائها داخل بئر السايفون.

وأشار الى اتلاف الطلاب لمعمل الحاسوب ومكتب التسجيل واامتحانات وعدد من القاعات والمكاتب اﻹدارية إضافة للكافتيريا.

واعتبر عميد شؤون الطلاب بجامعة الجزيرة رضوان أحمد قسم السيد، ما أقدم عليه الطلاب بأنه سلوك "إجرامي" مطالبا الضالعين في حادثة كسر ونهب الخزنة بتسليم أنفسهم للقضاء.

وأكد استخدام الطلاب للملوتوف في إشعال الحرائق، لافتا إلى أن "استجابة الطلاب لنداء إلقاء السلاح حال دون تدخل الشرطة لإحتواء الموقف".

وأعلن أن القضية ستجد طريقها للقضاء والقانون "ليتم التعامل مع كل الخارجين عن القانون".



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