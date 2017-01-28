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تعليق جزئي للدراسة بجامعة الخرطوم و إعتماد فصل 5 طلاب

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الخرطوم 28 يناير 2017- علقت جامعة الخرطوم، اعرق الجامعات السودانية، السبت، الدراسة بجميع كليات (مجمع شمبات) لأجل غير مسمى، على خلفية إحتجاجات على قرار مدير الجامعة بفصل خمسة طلاب.

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الشرطة خارج سور جامعة الخرطوم بعد احتجاج الطلاب على زيادة الأسعار ـ 7 نوفمبر 2016

وأكدت الجامعة في بيان السبت أن مجلس العمداء عقد إجتماعاً استثنائياً وأمن خلاله على قرارات مدير الجامعة التي اصدرها الاسبوع الماضي بفصل الطلاب الخمسة من كليات مجمع شمبات لمدة عام، استنادا على توصيات لجان التحقيق ومجالس المحاسبة.

ولم يذكر البيان اسباب الفصل، الا أن مصادر طلابية قالت لـ (سودان تربيون) إن القرار اتخذ بسبب مشاركة الطلاب فى الإحتجاجات التي شهدتها الجامعة ابريل العام الماضي على خلفية تسرب أنباء عن بيع مبانى الجامعة. مشيرين إلى أن الجامعة شكلت لجان تحقيق مع الطلاب قبل أن تتخذ قرار الفصل.

وقال بيان الجامعة الذي تلقته (سودان تربيون) إن مجلس عمداء الجامعة عقد السبت اجتماعاً استثنائياً برئاسة مديرها أحمد محمد سليمان، وأصدر قرارا بتعليق الدارسة بجميع كليات مجمع شمبات لأجل غير مسمى استنادا على توصية مجالس كليات المجمع.

وأوضح البيان أن مجلس العمداء استعرض التقارير التي قدمها عمداء كليات المجمع ومجالس الكليات بالإضافة إلى تقرير رئيس المجمع، والتي تناولت تداعيات الأحداث خلال الأسابيع الماضية.

وأكد أن الأحداث التي شهدها المجمع تسببت في تعطيل الدراسة وإلغاء الامتحانات في بعض الكليات، كما تعرض عدد من الأساتذة للإساءة من بعض الطلاب.

واضاف "إجتماع المجلس استمع لآراء العمداء ومقترحاتهم والتي جاءت في معظمها مساندة لتوصيات مجالس كليات شمبات التي تضم أساتذة كبار ومديري جامعات سابقين".

وكان طلاب مجمع شمبات دخلوا الأحد الماضي في إعتصام عن الدراسة وامتنعوا عن الجلوس للامتحانات احتجاجاً على قرار إدارة الجامعة بفصل الطلاب، ورفعوا مذكرة لإدارة الجامعة طالبوا خلالها بإرجاع المفصولين.

وتشير (سودان تربيون) إلى أن الطلاب المفصولون هم عبد الحفيظ الإمام، قسم انتاج حيواني ـ عبد الماللك التجاني مختار، غابات ـ إدريس عبد الكريم قاني، غابات ـ موسى محمد سليمان، غابات ـ يوسف محمد ابراهيم، غابات.



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