تعليق مفاجئ للدراسة في جميع كليات جامعة الخرطوم

الخرطوم 22 أغسطس 2019- قرر مجلس عمداء جامعة الخرطوم، الخميس على نحو مفاجئ تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى في جميع كليات الجامعة وبكل مستوياتها باستثناء كلية الدراسات العليا.
- كلية الهندسة والعمارة جامعة الخرطوم
واتخذ القرار في أعقاب اجتماع مجلس العمداء وسماع تقرير مفصل من العمداء حول موقف الدراسة وحضور الطلاب للمحاضرات والالتزام بالجدول الزمني للمحاضرات.
وبحسب بيان نقلته وكالة السودان للأنباء فإنه "تبين من تقارير العمداء الضعف الكبير لحضور الطلاب في كل الكليات، التي أعلن فيها استئناف الدراسة منذ اجتماع مجلس العمداء في يوليو الماضي".
كما استمع الاجتماع إلى تقرير من عميد شؤون الطلاب مقرر لجنة التواصل مع الطلاب حول َموقف صيانة الداخليات، التي تتبع للصندوق القومي لرعاية الطلاب، والتي لم تنته فيها أعمال الصيانة إلى الآن بالقدر الذي يجعلها جاهزة لاستقبال الطلاب.
وأشار المجلس إلى أنه سيعقد اجتماعا في وقت لاحق، لإعادة تقييم الموقف قبل تحديد موعد لاستئناف الدراسة.
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