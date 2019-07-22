تعليمات لمقاتلي جنوب السودان بالتجمع في مواقع التجميع فوراً

جوبا 22 يوليو 2019- أمر مجلس الدفاع المشترك في جنوب السودان جميع قوات الحكومية وقوات المتمردين بالتجمع في أقرب موقع للتجميع أو الثكنات على الفور.
- نائب رئيس اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار ، اللواء ماجير دينج كور في موقع التجميع
وجاء التوجيه، الذي صدر الأحد، في أعقاب القرارات التي اتخذها المجلس خلال اجتماعه الجمعة والذي حضره رؤساء المؤسسات الأمنية الحكومية والمعارضة.
وقال التوجيه "بموجب هذا يتم توجيهكم لإخطار مجلس الدفاع المشترك باستكمال هذه العملية في موعد لا يتجاوز تاريخ 31 يوليو 2019".
وتم اختيار أكثر من 20 موقعًا للتجميع في جميع أنحاء البلاد، ولكن منذ توقيع اتفاقية السلام المنشطة 2018، هناك تحديات في إنشاء المواقع، حيث يتم فحص القوات والمتمردين وتدريبهم ودمجهم في قوة واحدة.
وفي 3 مايو، اتفقت الأطراف المتحاربة على تمديد الفترة السابقة للمرحلة الانتقالية لستة أشهر لمعالجة القضايا العالقة مثل الترتيبات الأمنية، والتي تشمل تجميع القوات وفحصها، وتحديد عدد الولايات وترسيم الحدود.
وانزلق جنوب السودان في أواخر عام 2013 إلى حرب أهلية، وشهد الصراع مقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وتشريد الملايين.
في أغسطس 2015، تم توقيع اتفاقية سلام، لكنها انهارت في وقت لاحق بعد تجدد العنف في العاصمة جوبا في يوليو 2016.
ومن جديد استضافت العاصمة السودانية فرقاء النزاع بالجارة الجنوبية وتم التوصل الى اتفاق سلام تنشيطي العام الماضي.
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