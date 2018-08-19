تعهدات بإكمال مشروعات ظلت معلقة 11 سنة لمتأثري سد مروي

الخرطوم 19 أغسطس 2018 ـ تلقى المتضررون من أصحاب الخيار المحلي حول بحيرة سد مروي شمالي السودان الوعود مجددا لإنفاذ مشروعات توطينهم التي ظلت معلقة طوال 11 سنة، لكن وعود الحكومة هذه المرة ربما تكون مختلفة بعد غرق 23 طفلا ببحيرة السد الأربعاء الماضي.

سيدة على ضفة بحيرة سد مروي تنتظر انتشال جثامين أطفال غرقى (صورة من صفحة الناشط مصعب حسونة على فيسبوك) ـ أغسطس 2018

وتسبب غرق التلاميذ ـ بينهم أشقاء ـ في ردود فعل واسعة إثر غرق قارب كان يقلهم من منطقة الكنيسة بالوحدة الإدارية بكبنة، حيث كانوا في طريقهم للدراسة، كما لقيت شابة في مقتبل العمر نحبها في ذات الحادث.

وقال الصندوق القومي للإسكان والتعمير إنه جاهز لإنفاذ ما يليه من توجيهات الرئيس البشير بشأن مشروعات الخيار المحلي لمتضرري سد مروي.

وأعلن الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير غلام الدين عثمان عن "جاهزية الصندوق للتعاون والتنسيق مع كافة الجهات ذات الصلة لإنفاذ ما يليه من توجيهات لرئيس الجمهورية بخصوص الخيار المحلي لأهالي المناصير بمحلية البحيرة بولاية نهر النيل".

وتعهد غلام الدين في تصريح لوكالة السودان للأنباء، بالعمل مع الجهات المختصة لإنفاذ توجيهات الرئيس بشأن مشروعات الخيار المحلي وبخاصة التي تتعلق بالسكن بمحلية البحيرة.

وكان البشير قد التزم لدى وصوله المنطقة المنكوبة يوم الجمعة بالموافقة على كل مشروعات الخيار المحلي مشيرا إلى صدور خطابات الضمان للبدء في تنفيذها.

واقترح تسمية قرية الكنيسة باسم قرية "الشهداء" ووجه كذلك ببناء مدرسة نموذجية مختلطة في القرية تحمل اسم "شهداء البحيرة" تخليدا للأطفال ضحايا الحادث.

ويقول الناشط مصعب حسونة الذي كان ضمن مجموعة ناشطين وصلوا إلى المنطقة لتقديم السند، إنه "فيما يتعلق بالمدارس في (الكنيسة ـ كبنة) بالمناصير هناك مدرستين أساسيتين للبنين والبنات ومدرسة ثانوية، لكن يفصلهم وادي والطريق وعر جدا جدا وصعب الوصول للمدارس خصوصا في الخريف".

ويتابع "هذه المدارس معماريا جيدة الى حد كبير لكنها محتاجة لأثاثات وإجلاس وكهرباء وتهوية. في هذه المرحلة الحوجة العاجلة بحسب تقديري تصميم جسر ينقل الأطفال للمدرسة، بطول لا يتجاوز 150 متر، وقارب مهيئ ومخصص فقط للأطفال، وأمصال للعقارب توفر معها ثلاجات ومولد كهربائي لحفظ المصل".

ولقي الأطفال حتفهم غرقا على قارب درج على نقلهم إلى مدرستهم التي يحول "خور" دون وصولهم إليها عندما يمتلئ بالمياه في موسم الفيضان، ما يتطلب تشييد جسر بطول حوالي 150 مترا.

ودائما ما شكى أصحاب الخيار المحلي من تباطوء الحكومة في الوفاء بالتزاماتها تجاه المشروعات الخاصة بتوطينهم حول بحيرة سد مروي.

وتشير "سودان تربيون" إلى أن المناصير من أصحاب الخيار المحلي يطالبون بتوطينهم حول بحيرة سد مروي، ويرفضون التهجير إلى قرى شيَّدتها وحدة تنفيذ السدود في وادي المكابراب بعيدا عن البحيرة.

وفي 2007 تم الاتفاق على تنفيذ مشروعات لتوطين الراغبين في الخيار المحلي حول بحيرة السد، لكن هذا الاتفاق لم ينفذ ما اضطر المتأثرين للاعتصام لأكثر من ثلاثة أشهر أمام مقر حكومة ولاية نهر النيل في الدامر.

وتم رفع الاعتصام في مارس 2012 بعد توقيع اتفاق بين حكومة الولاية ومجلس المتأثرين، لكن هذا الاتفاق أيضا لم يرى النور.

وافتتح سد مروي في مارس 2009 على يد الرئيس السوداني عمر البشير.

وعند اكتمال السد واغلاق بواباته لتخزين المياه تسببت مياه البحيرة في تدمير نحو ألفي منزل وغمر 3 آلاف فدان من المزارع والمغروسات تعود للمتمسكين بالتوطين حول البحيرة.