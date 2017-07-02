تعيين إدريس جميل وزيرا للعدل في السودان

الخرطوم 2 يوليو 2017 - أنهي الرئيس السوداني حالة الفراغ التي سيطرت على وزارة العدل لاكثر من شهرين باصدار،قرار جمهوري الأحد بتعيين د. إدريس إبراهيم جميل وزيراً ، خلفاً لأبوبكر حمد الذي تمت تسميته للمنصب ، لكنه أبعد من مراسم أداء القسم في اللحظات الأخيرة لشبهات حول شهاداته العليا.

إدريس جميل - وزير العدل

و فور إعلان طاقم الحكومة الجديدة في 11 مايو الماضي ضجت الأسافير بأن الوزير الذي أختير لحقيبة العدل، وأفاد في سيرته الذاتية بأنه حاصل على دكتوراه من جامعة أميركية، "تم ابعاده من مؤسسات قطرية بسبب شهادات عليا مزورة".

وأنبرى الوزير المعلن بعدها للصحف نافيا ذلك من دون أن يبرز شهاداته، واتهم بشكل مباشر حزب المؤتمر الشعبي بتلفيق هذه الاتهامات.

تشير (سودان تربيون ) إلى ان وزير العدل الجديد إدريس إبراهيم جميل، المتواجد حاليا في قطر، من مواليد مدينة القضارف العام 1959، وحصل على مرتبة الشرف من كلية القانون بجامعة الخرطوم في العام1983.

كما نال ماجستير مرتبة الشرف في القانون من جامعة ليستر بريطانيا خلال العام 1996 قبل أن ينال درجة الدكتوراه في القانون التجاري من الجامعة الأميركية في لندن في العام 2001.

وعمل جميل مستشاراً قانونياً بعدة شركات سعودية قبل أن ينتقل إلى العمل بدولة قطر ويشغل هناك وظيفة مدير الإدارة القانونية لشركة قطر للحديد والصلب، ثم مدير الإدارة القانونية وسكرتير مجلس الإدارة بشركة حصاد الغذائية القطرية.