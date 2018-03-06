تعيين الغانية أنيتا غبيهو نائبا لرئيس بعثة (يوناميد) في دارفور

الخرطوم 6 مارس 2018 ـ أعلن الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، الثلاثاء، تعيين الغانية أنيتا كوكوي غبيهو نائبا لرئيس بعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد".
- جنود تابعون لبعثة حفظ السلام في دارفور - صورة من "يوناميد"
وتخلف أنيتا في المنصب الغينية بنتو كيتا. وأعرب غوتيريس وفكي عن امتنانهما لها على خدمتها المتفانية خلال فترة ولايتها مع العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بدارفور.
وأبدى المسؤولان، بحسب بيان صادر عن بعثة يوناميد، ثقتهما في أن نائبة رئيس البعثة الجديدة تأتي إلى المنصب بخبرة ثرة من واقع مسيرتها المتميزة في الأمم المتحدة.
وطبقا للبيان الذي تلقته "سودان تربيون" فإن أنيتا غبيهو عملت منذ العام 2015 كمنسقة مقيمة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ناميبيا، كما شغلت منصب رئيس قسم أفريقيا الأول "2012 ـ 2015"، ورئيس مكتب الصومال "2008 ـ 2012" مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا".
وشغلت أنيتا مناصب رفيعة أخرى مثل مدير وحدة الرصد والتقييم في مكتب المنسقين المقيمين والمنسقين في الشؤون الإنسانية بالسودان "2006 ـ 2008" ورئيس مكتب الاتصال التابع لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في جنوب السودان "2004 ـ 2006" وعملية التخطيط الاستراتيجي للأمم المتحدة والشركاء من أجل السودان، وإدارة العمليات الإنسانية والانتقالية بجنوب السودان.
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