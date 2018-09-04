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تعيين دبلوماسي سوداني ممثلاً للاتحاد الافريقي في الصين

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الخرطوم 4 سبتمبر 2018-أعلن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي تعيين السفير السوداني رحمة الله محمد عثمان كممثل دائم للاتحاد الإفريقي للصين مقيما في بكين.

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رحمة الله محمد عثمان

وافتتح فكي ووزير الخارجية الصيني وانغ يى مكتب الاتحاد الأفريقي فى بكين على هامش منتدى التعاون الصينى الأفريقي.

وانضم رحمة الله إلى السلك الدبلوماسي في العام 1977 وشغل منصب المبعوث الدائم للسودان لدى الأمم المتحدة في الفترة من 2014 إلى 2015.

وعمل وكيل الوزارة بوزارة الخارجية في الخرطوم من 2010 إلى 2014. كما شغل منصب المدير العام لإدارة الشؤون الثنائية والإقليمية بالوزارة بين عامي 2008 و2010 وإدارة التعاون الدولي من 2008 إلى 2009.

كان سفيرا في فنزويلا والأرجنتين بين عامي 2006 و2008، إلى تشيلي من 2005 إلى 2008، وإلى البرازيل من 2004 حتى 2008. ومن 2002 إلى 2003، شغل منصب مدير مكتب المفاوض الوطني من أجل انضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية.

وبتعيين من الأمين العام لمنظمة الوحدة الأفريقية، عمل رحمة الله في فريق المراقبين التابع للهيئة الإقليمية في استفتاء الأمم المتحدة في الصحراء الغربية من 1999 إلى 2001. وقبل ذلك، شغل منصب نائب مدير إدارة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية ابتداء من العام 1998.

وكان الدبلوماسي السوداني نائب رئيس البعثة في سفارة بلاده في أديس أبابا، إثيوبيا من 1994 إلى 1998. وقبل ذلك شغل منصب مستشار في إدارة الشؤون العامة في وزارة الشؤون الخارجية.

وشغل منصب السكرتير الأول في بروكسل وبلجيكا بين 1985 و1990 وسكرتير ثاني في الإدارة الاقتصادية للوزارة من 1983 إلى 1985 في سفارة السودان في بلغراد يوغوسلافيا، بين 1980 و1983. من عام 1977 إلى عام 1980 كان سكرتير ثالث في وزارة الخارجية.

ويحمل درجة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة الخرطوم (1976) وماجستير في العلوم السياسية من معهد الدراسات الأفريقية والآسيوية في جامعة الخرطوم. ولد في العام 1953 بالسودان وهو متزوج ولديه أطفال.



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