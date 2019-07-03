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تعيين زعيم معارضة كيني مبعوثاً للسلام في جنوب السودان

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اجتماع لهيئة مراقية اتفاق سلام جنوب السودان بجوبا في 13 ديسمبر 2017
نيروبي 3 يوليو 2019- عيّن الرئيس الكيني أوهورو كينياتا، نائب الرئيس السابق كالونزو موسيوكا، مبعوثًا خاصًا للسلام في جنوب السودان.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية الكينية في رسالة بتاريخ 2 يوليو " عيّن رئيس جمهورية كينيا، أوهورو كينياتا، الدكتور كالونزو موسيوكا، نائب الرئيس السابق، كمبعوث خاص له إلى جمهورية جنوب السودان. وتهنئ وزارة الخارجية الدكتور موسيوكا على تعيينه، وتبدي استعدادها التام لدعم المبعوث الخاص في تنفيذ ولايته".

ولفتت الرسالة إلى أن تعيين موسيوكا يوضح التزام كينيا بتحقيق الرخاء المشترك في المنطقة والسعي لتحقيق سلام وأمن دائمين في جنوب السودان من خلال الإسراع في تنفيذ الاتفاقية المنشطة لحل النزاع في جنوب السودان.

وتأتي الخطوة في الوقت الذي أنهى فيه رئيس جنوب السودان الفريق سلفا كير زيارة استغرقت يومين إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

ودعا كنياتا خلال لقائه كير الاثنين قادة جنوب السودان إلى الاستفادة من فرصة السلام الحالية في البلاد لتحقيق مكاسب التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي سبتمبر من العام الماضي، وقعت الفصائل المتناحرة في جنوب السودان اتفاق سلام لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد التي أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف وتشريد أكثر من مليوني شخص.



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