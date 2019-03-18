تعيين ممثل مقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالسودان

الخرطوم 18 مارس 2019- سلم الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) سيلفا راماتشاندرا الاثنين وزير الخارجية السوداني خطاب تفويضه للعمل في المنصب.
- شعار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
وكان تشاندرا مديرا قطريا للبرنامج بالسودان خلال الفترة الماضية.
وأوضح المسؤول الأممي في تصريح نقلته وزارة الخارجية السودانية إنه تقرر فصل منصب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن المنسق المقيم للأمم المتحدة، في إطار عملية اصلاح المنظمة الدولية.
وبحسب التصريح فإن المسئول الأممي التقى وزير الخارجية الدريريري محمد أحمد وناقشا جهود البرنامج في السودان خاصة في مجال مكافحة التصحر والتغيّر المناخي ومعالجة آثار اللجوء والهجرة على المجتمعات المستضيفة للاجئين والمهاجرين بالسودان.
وذكر أن البرنامج تحصل على تمويل من وكالة التعاون الكورية والصين لاستخدام الطاقة الشمسية في الزراعة بولايتي نهر النيل والنيل الأبيض.
وأشار الى بذل مساع للحصول على تمويل من صندوق المناخ الأخضر الذي انشئ بموجب الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة حول التغير المناخي.
كما نوه الى جهودهم للمساعدة في حماية حظيرة الدندر القومية وحماية شواطئ البحر الأحمر.
وأبدى الوزير السوداني تقديره لجهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وعبر عن ثقته في أن معرفة راماتشاندرا بالسودان وتجربته الطويلة فيه ستعينه في وظيفته الجديدة، كما أكد استعداد وزارة الخارجية لتسهيل مهمته واقامته في البلاد.
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