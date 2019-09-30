تعيين نائب جديد لآلية مراقبة وقف إطلاق النار في جنوب السودان

جوبا 30 سبتمبر 2019-أعلنت آلية مراقبة وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية في جنوب السودان عن تعيين اللواء دفع الله حامد محمد دفع الله نائباً جديداً لرئيس الآلية.
ويأتي تعيين دفع الله، من السودان، خلفاً للواء طارق عبد الكريم إبراهيم الذي يغادر البعثة بعد أكثر من ثلاث سنوات من الخدمة.
وقالت الآلية في بيان موجز إنها ترحب بتعيين دفع الله.
وقال البيان الذي تحصلت عليه (سودان تربيون) " تشكر آلية مراقبة وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية في جنوب السودان الجنرال طارق على التزامه بمهمة الآلية والسلام في جنوب السودان وتتمنى له كل التوفيق في المستقبل".
وتم إنشاء الآلية بعد توقيع اتفاقية حل النزاع في جنوب السودان في أغسطس 2015.
وتتألف الهيئة من ممثلي الأطراف في اتفاقية السلام المنشطة في سبتمبر والتكتل النسائي ومنظمات المجتمع المدني والشباب وأعضاء المجتمع الدولي.
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