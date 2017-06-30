تفشي الإسهالات المائية يعزل مخيما للاجئي جنوب السودان بشرق دارفور

الضعين 30 يونيو 2017 ـ أدى تفشي مرض الإسهالات المائية بمعسكر "كريو" الذي يأوي لاجئين من دولة جنوب السودان بالضعين عاصمة ولاية شرق دارفور إلى عزل المخيم وعدم إختلاط اللاجئين مع قاطني المدينة.

اسعاف مصابين بما يشتبه أنه كوليرا في قرية (الكروري) شمالي مدينة الروصيرص بولاية النيل الأزرق (صورة من مواقع التواصل الاجتماعي)

وقال معتمد محلية بحر العرب أحمد محمد أبوكلام في تصريح صحفي، الجمعة، إن لجنة أمن المحلية أصدرت قرارات تكفل الحفاظ على الصحة العامة والحد من الوبائيات.

وأبان أن القرارات جاءت قاضية بعزل معسكر "كريو" للاجئين وعدم إختلاطهم مع مواطني المنطقة، فضلا عن منع عودة اللاجئين العاملين بالزراعة خارج المعسكر.

وأضاف المعتمد أن القرار حظر أيضا نقل الجنوبيين القادمين من دولة جنوب السودان عبر مداخل المحلية وخاصة عبر السيارات التجارية، وكل من يخالف القرار يعرض نفسه لغرامة مالية قدرها عشرة ألف جنيه.

ويقطن معسكر “كريو”، نحو 80 ألف لاجئ من جنوب السودان، ظلوا يتوافدون عليه منذ اندلاع الحرب هناك، وتوفي العشرات منهم بالإسهالات المائية، وحذر أطباء بالضعين في وقت سابق، من انتشار الوباء بالمنطقة، وطالبوا السلطات الصحية بالتدخل لاتخاذ إجراءات الوقاية والتوعية اللازمة بطرق انتقال المرض.

وطالب معتمد محلية بحر العرب المؤسسات العاملة في مجال صحة البيئة بالمزيد من العمل على تقديم الخدمات المتعلقة بإصاح البيئة موضحا أن لجنة الأمن بالمحلية بذلت العديد من الجهود المتعلقة بالحفاظ على صحة اللاجئين بمعسكر "كريو" والمواطنين بالمحلية.

إلى ذلك أكد وزير الصحة بولاية جنوب دارفور الاستاذ يعقوب ابراهيم الدموكي وفاة شخص ودخول 27 حالة مرضية مشتبه بالاسهالات دخلت مستشفى نيالا معظمها من معسكر كلما للنازحين، مشيرا إلى ارسال العينات للخرطوم.

ولفت الوزير خلال مشاورات مع شيوخ النازحين الى أن شيوخ المعسكر طلبوا تدخل وزارة الصحة لعلاج المواطنين وتابع "تدخلنا وتمت السيطرة على الوضع الصحي بشكل جيد من حيث البيئة التثقيف الصحي والرش ونصبنا خيمة علاجية والأدوية موجودة".

وكشف عن اتفاق مع شيوخ المعسكر لوضع إستراتيجية للتدخل بسرعة لحماية النازحين معلنا ان وزارته واصحاح البيئة ستكونان موجودتان يوم السبت على كافة المستويات والبدء في رش كل المعسكرات والمراكز إضافة إلي اقامة خيم علاجية بها كادر طبي وأدوية وأشار الى وجود مركز عزل داخل مستشفى نيالا، عبارة عن عنبر يتكون من 40 سرير وتتوفر به كل الخدمات.

وفي شمال دارفور أكد والي الولاية، رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية عبد الواحد يوسف ابراهيم استقرار الاوضاع الصحية بولايته.

ووجه خلال ترؤسه اجتماع الغرفة المشتركة لطوارئ الاسهالات المائية الذي عقد بمقر وزارة الصحة بالفاشر بحضور وفد لجنة الاسناد الاتحادي بضرورة الاستمرار في حملات توعية المواطنين بمخاطر الاسهالات المائية وطرق مكافحتها.

ووجه الوالي بفتح المدارس في مواعيدها المحددة من قبل وزارة التربية في الثاني من شهر يوليو.

وشدد على ضرورة ارسال كل المعينات اللوجستية والفنية من المركز تحسباً لحدوث اى طارئ.