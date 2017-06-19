تفشي الكوليرا وسط لاجئي جنوب السودان بشرق دارفور

الضعين 19يونيو2017- ابدى مواطنو الضعين عاصمة ولاية شرق دارفور غربي السودان، قلقهم من ظهور حالات عديدة للإصابة بالكوليرا وسط لاجئي دولة جنوب السودان بالولاية، سيما بعد تسجيل وفيات بالمرض.

مرضى مصابين بالكوليرا في مستشفى جوبا (رويترز) - ارشيف-

واكدت مصادر عليمة بمستشفى الضعين لـ(سودان تربيون) الإثنين،وفاة ما لا يقل عن 15 لاجئ جنوبي، جراء الاصابة بالمرض مشيرة الي تردد من ثلاث الي اربع حالات يوميا الي المستشفى مما زاد حالة الهلع وسط مواطني الولاية.

وأفاد مصدر آخر فضل حجب اسمه (سودان تربيون) بأن أكثر من 100 الف لاجئ جنوبي يعيشون بمعسكري "الكريو" بمحلية بحر العرب ومعسكر النمر بمحلية عسلاية بولاية شرق دارفور. وسط أوضاع إنسانية قاسية تساعد علي تفشي الأمراض لافتا الى أن انتشار الذباب بالمنطقة يعد السبب الأساسي وراء تفشي المرض.

ووجهت حكومة شرق دارفور الاسبوع الماضي ائمة المساجد والخلاوي باهمية تنوير وتبصير المواطنين بمخاطر مرض الكوليرا وكيفية انتقال العدوى و سبل الوقاية بعد ان شاركوا في ورشة عمل بالخصوص.

واضاف المصدر أن منظمة واحدة فقط هي ( اطباء بلا حدود) السويسرية تتولي مكافحة المرض وسط امكانات محدودة مشيرا الي ان السلطات الصحية تدير الأمر بتكتم شديد.