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تقارير: واشنطن تنهي منصب المبعوث الخاص للسودان وجنوب السودان

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واشنطن 29 أغسطس 2017 - كشفت شبكة (سي ان ان) الإخبارية الاثنين أن وزير الخارجية الأميركى ريكس تيلرسون يعتزم انهاء منصب المبعوث الخاص للسودان وجنوب السودان.

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وزير الخارجية الأميركى ريكس تيلرسون

ووفقا لما ذكرته الشبكة الأميركية، فى تقرير نشرته على موقعها على الانترنت فان المبعوث الخاص للسودان وجنوب السودان "سيدرج تحت مكتب الشؤون الافريقية".

وذكر التقرير ان تيلرسون فصل خطته الرامية الى الغاء او خفض منصب المبعوث الخاص فى وزارة الخارجية فى رسالة بعث بها الى السيناتور بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركى.

وقال تيلرسون في رسالته إلى كوركر "أعتقد أن الإدارة ستكون قادرة على تنفيذ مهمتها بشكل أفضل من خلال دمج بعض المبعوثين ومكاتب التمثيل الخاصة داخل المكاتب الإقليمية والوظيفية.".

وقد لا يؤثر إلغاء مكتب المبعوث الخاص للسودان وجنوب السودان على انخراط الإدارة الأمريكية في البلدين المضطربين حيث تلعب واشنطن دورا هاما في الجهود الجارية لإنهاء النزاع المسلح هناك.

لكن الخطوة قد ترسل رسالة خاطئة إلى حكومتي الخرطوم وجوبا، لأنه يمكن اعتبارها تعبيرا عن فك الارتباط بين واشنطن وعمليات السلام في المنطقة.

وتشمل هذه الخطوة العديد من المبعوثين الخاصين الآخرين في أفريقيا وسوريا وقضايا حقوق الإنسان في كوريا الشمالية وغيرها، غير ان تيلرسون سيحافظ على العديد من المبعوثين الخاصين ال 70 فى وزارة الخارجية وأنه كذلك سيقوم بفتح ثلاثة مكاتب تتعامل مع قضايا الحرية الدينية ومرض الإيدز وقضايا الهولوكوست.

وفى فبراير الماضى دعا 12 من اعضاء الكونجرس بمن فيهم اعضاء مجلس الشيوخ الرئيس دونالد ترامب الى تعيين مبعوث خاص للسودان وجنوب السودان لدعم الجهود الاقليمية من اجل السلام فى البلدين، وقالوا "ان قيادة الولايات المتحدة امر حاسم للمساعدة فى تحقيق سلام دائم فى السودان وجنوب السودان، وان عملكم السريع بشأن هذا الامر سيحدث فرقا فى حياة ملايين الاشخاص".



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