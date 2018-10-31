 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الأربعاء 31 تشرين الأول (أكتوبر) 2018

تقارير: لقاءات سرية بين الحكومة السودانية ومجموعة (الحلو) في جنوب أفريقيا

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 31 أكتوبر 2018- كشف مسؤول رفيع في حزب المؤتمر الوطني صاحب الأغلبية الحاكمة بالسودان عن ابتدار الحكومة حوارا ثنائيا مع الحركة الشعبية – شمال بزعامة عبد العزيز الحلو.

JPEG - 53.1 كيلوبايت
عبد العزيز الحلو

وقال رئيس القطاع السياسي في الحزب عبد الرحمن الخضر خلال حديثه في منبر صحفي يوم الثلاثاء إن "الحكومة تحاور الحركة في مكان ما خارج الخرطوم ولم يحن الوقت للكشف عنها حتى تنتهي الجولة الأولى والحوار لم ينضج بعد".

لكن صحيفة (الأخبار) الصادرة في الخرطوم الأربعاء قالت إن لقاءات سرية مباشرة بدأت يوم الإثنين بين وفد المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ـ شمال، بجنوب أفريقيا.

وأفادت إن الجولة تمثل مواصلة للقاء سابق عقد بين عبد العزيز الحلو ومساعد الرئيس السوداني نائبه في الحزب فيصل حسن إبراهيم بأديس أبابا. لحل قضية الحرب في المنطقتين، تحت اشراف رئيس الآلية الافريقية الرفيعة امبيكي، وبعض المبعوثين الدوليين.

وأضافت " اتفق الطرفان على لقاءات سرية بين (الوطني والشعبية) في جوهانسبرج بعيدا عن الاعلام".

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تسمها أن المفاوضات السرية بين وفدي " الوطني والشعبية"، لا زالت تواصل جلساتها دون التوصل لنتائج ملموسة وتوقعت تقديم الطرفين مزيد من التنازلات للوصول لاتفاق مشترك لمواصلة الجولة الرسمية بطاولة المفاوضات المقبلة بين الطرفين باديس ابابا لوقف نهائي للحرب.

وكشفت المصادر أن وفد (الوطني) برئاسة نائب رئيس الحزب، فيصل حسن ابراهيم، وعضوية كل من نايل احمد ادم، رئيس أمانة القطاع الأوسط بالحزب، والوزيرة إحسان كوكو تية، وزيرة الصحة والتنمية الاجتماعية بجنوب كردفان، واستيفن ميسا، عضو وفد الحكومة المفاوض ومعتمد الكرمك الاسبق، والجنرال محمد يونس، أحد القيادات الميدانية التي انشقت عن عقار.

وفي المقابل يتكون وفد الحركة الشعبية -شمال من عبد العزيز ادم الحلو، والأمين العام عمار امون، وكوكو محمد جقدول، سكرتير التعليم، وعبد الله ابراهيم أوجلان، مسؤول الحركة بالنيل الأزرق.

وقالت مصادر أخرى ذات صلة إن اللقاء مهم وطابعه "استكشافي للبحث عن خطوات لتقريب وجهات النظر" في ظل تمسك الحركة بتقرير المصير وجيشها لأطول فترة ممكنة، ولم تستبعد ذات المصادر ان يدفع وفد الوطني بمقترح الحكم الذاتي بصلاحيات للمنطقتين.



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

القيمة الاستدلالية للتاريخ والخرائط في منازعات السيادة على الإقليم (2) 2018-10-31 14:10:09 بقلم : د. فيصل عبد الرحمن علي طه ftaha39@gmail.com يُجمع القضاء والتحكيم الدوليين على أن الخرائط لوحدها لا تصلح لأن تكون دليلاً على السيادة على الإقليم أو على الحدود. ففي قضية نزاع الحدود بين بوركينا فاسو ومالي مثلاً (...)

العصيان المدني .. نتاج العبقرية الشعبية 2018-10-28 23:16:25 بقلم : محمد عتيق تواصل تجارب الشعوب وتفاعلها ، اشتراكها في العام وانفرادها بالخاص ، هو القانون التاريخي الذي يجعل من تلك التجارب حالات إنسانية عامة ، تتجلي في الخاص منها الموروث المحلي لكل شعب وعبقريته وبالتالي إسهامه (...)

القيمة الاستدلالية للتاريخ والخرائط في منازعات السيادة على الإقليم (1) 2018-10-28 15:56:22 بقلم : د. فيصل عبد الرحمن علي طه ftaha39@gmail.com تلقيت مؤخراً في بريدي الالكتروني استفساراً عن القيمة الاستدلالية للتاريخ والخرائط في إطار النزاع السوداني - المصري على السيادة على مثلث حلايب ونتوء وادي حلفا المغمور، (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2018 SudanTribune - All rights reserved.