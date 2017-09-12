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تقارير: وزير الخارجية السوداني يبدأ زيارة إلى واشنطن

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الخرطوم 12 سبتمبر 2017 ـ قالت تقارير صحفية نشرت في الخرطوم، إن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور سيبدأ مساء يوم الثلاثاء زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، للقاء مسؤولين بارزين في الإدارة الأميركية.

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وزير الخارجية ابراهيم غندور ..الخميس 20 يوليو 2017

وتأتي زيارة غندور قبل نحو أربعة أسابيع من الموعد الذي أعلنته إدارة الرئيس دونالد ترمب للنظر في رفع الحظر المفروض على السودان.

ونقلت صحيفة (السوداني) أن غندور سيُجري مباحثات مُتعدِّدة تشمل جميع القضايا الثنائية والقضايا محل الخلاف والعلاقة بين الخرطوم وواشنطون لإعادة التطبيع بين البلدين.

وتشمل لقاءات غندور، بحسب الصحيفة، نظيره ريكس تيلرسون وقيادات بارزة في مجلسَي الشيوخ والنواب فضلاً عن لقاءات مع أطراف ذات صلة بملف السودان فيما لم يستبعد مصدر أن يلتقي غندور الرئيس دونالد ترمب.

وأرجأت واشنطن في 12 يوليو الماضي، البت في قرار رفع العقوبات بشكل دائم عن السودان إلى أكتوبر القادم، حيث عانى من عقوبات فرضت عام 1997 تشمل حظرا تجاريا وتجميد أصول الحكومة بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان ومخاوف تتعلق بالإرهاب، كما فرضت المزيد من العقوبات في 2006 بسبب العنف في دارفور.

وعزا مسؤولون أميركيون التأجيل للحاجة الى رؤية مزيد من الخطوات الإيجابية تتخذها الخرطوم حيال ملفات ذات صلة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان واتاحة الحريات الدينية، كما ربط الإرجاء حينها بعدم إكمال تشكيل المؤسسات الخاصة بالملف السوداني في وزارة الخارجية الأميركية.



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