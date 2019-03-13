تقرير : السلام في جنوب السودان على حافة الانهيار

بروكسل 13 مارس 2019- قالت مجموعة الأزمات الدولية الأربعاء إن اتفاق السلام في جنوب السودان الذي أبرم قبل ستة شهور مهدد بالانهيار ما لم يتمكن الجانبان من تسوية مجموعة خلافات بينهما ودمج المتمردين السابقين في الجيش قبل تشكيل حكومة جديدة في مايو.

جنود من جيش جنوب السودان بولاية الوحدة في صورة تعود للعام 2012 (رويترز)

وقُتل نحو 400 ألف شخص بينما شُرد أكثر من ثلث السكان بسبب الحرب الأهلية التي استمرت خمسة أعوام تخللتها عدة جولات من الوساطة يعقبها تجدد إراقة الدماء.

وقالت مجموعة الأزمات الدولية التي تتخذ من بروكسل مقرا إن الاتفاق المبرم في سبتمبر بين الرئيس سلفا كير وزعيم المتمردين ونائبه السابق ريك مشار خفض وتيرة القتال، لكنه قد يندلع مجددا بسبب عدة خلافات.

وقال آلان بوسويل محلل جنوب السودان في المجموعة “اتفاق السلام يتعثر ومهدد بالانهيار ما لم يتم إبرام المزيد من الاتفاقات السياسية".

ويدعو الاتفاق الجانبين المتناحرين إلى جمع وفحص وتدريب قوات بعضهما البعض وتوحيدها في جيش وطني قبل تشكيل حكومة وحدة في مايو القادم.

وقال التقرير إنه لم يتم اتخاذ أي من تلك الخطوات قبل شهرين فقط من الموعد النهائي المحدد.

وأضاف التقرير أن هناك خلافات قائمة أيضا بشأن الحدود المحلية حيث تشعر بعض الأطراف أن رئيس جنوب السودان سلفا كير أعاد رسمها لصالح قبيلة الدنكا التي ينتمي لها.

وأثارت الفوضى قلق قوى إقليمية وعالمية ساهمت في انفصال جنوب السودان وكانت تأمل في أن ينهي استقلاله أحد أطول النزاعات التي تسببت في زعزعة استقرار أجزاء كبيرة من شرق أفريقيا