تقرير: السودان يأوي ربع الفارين من الحرب في دولة الجنوب

الخرطوم 30 أبريل 2017 ـ أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن اللاجئين من مواطني دولة جنوب السودان إلى السودان بلغ ربع عدد الفارين من الدولة المضطربة إلى دول الجوار.

تدفقات جديدة للاجئين من الجنوب الى المعابر الحدودية مع السودان.. تصوير محي الدين جبريل

وقالت المفوضية إن "عدد اللاجئين من دولة جنوب السودان الذين التمسوا الحصول على المأوى والمساعدات في السودان، منذ شهر ديسمبر 2013، بلغ نحو 390.000 شخص".

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق شئون الإنسانية " أوتشا" في نشرته الأسبوعية التى تلقت (سودان تربيون) نسختها الأحد، أن نسبة الواصلين منذ بداية العام تمثل زيادة بنسبة 32% منذ نهاية عام 2016.

وأوضحت أن أكثر من 10.000 لاجىء من دولة الجنوب وصلوا إلى السودان خلال النصف الأول من أبريل الحالي، ليصل بذلك عدد اللاجئين إلى أكثر من 95.000 لاجىء منذ بداية العام الحالي".

وأشارت إلى أن أعلى سجل للوافدين في عام 2017 سجل في ولايتي شرق دارفور والنيل الأبيض، بنسبة تصل إلى 68% من مجموع الوافدين.

وأضافت "أوتشا" أن السودان استضاف حتى 15 أبريل 2017، نحو ربع عدد اللاجئين من مواطني دولة جنوب السودان البالغ عددهم حوالي 1.6 مليون لاجىء في الدول المحيطة بدولة جنوب السودان.

وتوقعت مفوضية شؤون اللاجئين، وشركاؤها استمرار تدفق اللاجئين من مواطني دولة الجنوب إلى السودان طوال العام 2017.

وأرجعت ذلك لخطورة الوضع في الدولة الوليدة التي ينتشر فيها القتال، وكذلك مستويات حرجة من انعدام الأمن الغذائي في المناطق القريبة من الحدود السودان.

وأدى اندلاع القتال العنيف في جنوب السودان في يوليو من العام الماضي، في أعقاب انهيار اتفاق السلام بين الحكومة وقوات المعارضة، إلى فرار أكثر من 760 ألف لاجئ من البلاد، بمعدل 63 ألف شخص شهريا في المتوسط خلال النصف الثاني من العام.

وأقر السودان في سبتمبر الماضي رسمياً معاملة الجنوبيين الفارين من الحرب بجنوب السودان باعتبارهم لاجئين الأمر الذي يفتح الباب أمام الأمم المتحدة لتقديم العون لهم وتمويل برامج الإغائة.