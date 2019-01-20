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تقرير: تأخر لجنة الحدود يؤثر بشكل خطير على تنفيذ سلام جنوب السودان

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جوبا 20 جوبا 2019- حذرت الحركة الديمقراطية الوطنية، برئاسة لام أكول، هيئة الإيقاد من تأخير تشكيل لجنة الحدود المستقلة، مشيرة إلى أنها قد تؤثر بشكل خطير على عملية تنفيذ السلام في جنوب السودان.

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لام أكول رئيس حزب المعارضة الرئيسي في جنوب السودان (ا ف ب)

وبمناسبة نهاية الشهر الرابع لفترة ما قبل الفترة الانتقالية، أصدرت الحركة الديمقراطية الوطنية تقريراً لتقييم إنفاذ اتفاقية السلام الذي وقعت 12 سبتمبر 2018.

وفي مقدمة التقرير، قال زعيم الحركة لام أكول إن "هدفه هو المساعدة في استكشاف طرق ووسائل تسريع عملية التنفيذ".

ويستكشف التقرير البطء في عملية التنفيذ في جميع فصول اتفاقية السلام وخاصة فشل الإيقاد في تشكيل لجنة الحدود المستقلة التي كان من المقرر إنشاؤها في غضون أسبوعين بعد التوقيع على الاتفاقية.

وأضاف التقرير " أنه من المحير أن تفشل الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية في تشكيل لجنة الحدود المستقلة حتى هذا الوقت، آخذين في الاعتبار أن نصف الوقت في مرحلة ما قبل المرحلة الانتقالية قد انتهت".

وخلال محادثات السلام، رفضت جماعات المعارضة بشدة النظام الفيدرالي المؤلف من 32 ولاية والذي قرره الرئيس سلفا كير بشكل آحادي.

واتهمت مجموعات حكومة جوبا بإعطاء أراضي قبائلهم إلى قبيلة الدينكا التي ينتمي إليها الرئيس كير.

وقالت الحركة "إن الآثار المترتبة على عدم تسوية القضية المثيرة للجدل وهي عدد الولايات قبل بداية الفترة الانتقالية خطيرة جدا بحيث لا يمكن تجاهلها".

وفي محادثات السلام، اتفقت جميع الأطراف على أنه يجب إنهاء مهمة لجنة الحدود المستقلة خلال فترة ما قبل الفترة الانتقالية التي تستمر 8 أشهر.

ويتعين على لجنة الحدود المستقلة النظر في عدد ولايات جمهورية جنوب السودان وحدودها وتشكيل وإعادة هيكلة مجلس الولايات وتقديم توصيات بشأنها.

كما يجب على اللجنة "أن تكمل عملها في غضون (90) يومًا كحد أقصى لا يمكن تمديده".



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