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تقرير: تدهور الأمن الغذائي في مناطق سيطرة (الشعبية) وجبل مرة

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الخرطوم 14 مايو 2017- أعلنت الأمم المتحدة عن تدهور أوضاع الأمن الغذائي في مناطق سيطرة الحركة الشعبية لتحرير السودان ـ شمال، ومناطق في جبل مرة.

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نازحون من شرق جبل مرة بمعسكر (زمزم) في شمال دارفور.. صورة لـ(سودان تربيون)

وطبقاً للنشرة الدورية لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اطلعت عليها (سودان تربيون) الأحد، فإن أحدث تقریر لنظام الإنذار المبكر ، افاد بتدهور أوضاع انعدام الأمن الغذائي بین النازحین والسكان الفقراء في مناطق سیطرة الحركة الشعبیة لتحریر السودان – قطاع الشمال في ولایة جنوب كردفان، وكذلك أوضاع النازحین الجدد في أجزاء من منطقة جبل مرة.

وأضاف "وفقا لنظام الإنذار المبكر، فمن المرجح أن تتدهور أوضاع الأمن الغذائي في هذه المناطق إلى مرحلة الطوارئ، بحلول مایو/ یونیو حتى سبتمبر 2017، بسبب النزوح، والقیود المفروضة على الحركة والتجارة، ومحدودیة الحصول على أنشطة وسائل كسب العیش العادیة".

إلى ذلك أكدت النشرة أن المنظمات الإنسانية في معسكر سورتوني للنازحین بولایة شمال دارفور، الذي یستضیف 21,500 شخص، أشارت إلى انخفاض كبير في مستویات المیاه الجوفیة.

وأوضحت أن متوسط المیاه الیومیة الذي ینقل بالشاحنات أومن خلال شبكة أنابیب المیاه يتراوح بین 100,000 لتر- أي ما یعادل 4.6 لتر للشخص الواحد في الیوم.

وأضافت "یقوم الشركاء الذین یقدمون خدمات المیاه والمرافق الصحیة في المنطقة بتكثیف الجهود الرامیة إلى زیادة إمدادات المیاه لأن هذا الانخفاض له تأثیرا كبیرا على توفیر الخدمات الأساسیة في المنطقة، بما في ذلك الصحة، والتغذیة".



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