تقرير: دول الخليج ترفض مساعدة السودان دون مقابل سياسي

الخرطوم 7 مارس 2019- قال مسؤول غربي رفيع المستوى في الخرطوم ،الخميس إن دول الخليج ترفض تقديم مساعدات للسودان، حسبما أوردت صحيفة "وول ستريت جورنال".
- الرئيس عمر البشير " أ ف ب"
ونقلت الصحيفة الأميركية عن المسؤول الذي لم تكشف هويته أن دول الخليج العربي تمتنع عن مساعدة نظام الرئيس عمر البشير، حيث انهم لم يحصلوا على مقابل سياسي لاستثماراتهم المالية.
وأضاف "بالتالي ليس لديهم استعداد لإنفاق المزيد من الأموال في هذا السياق".
ويواجه الرئيس السوداني وحكومته أزمة اقتصادية خانقة منذ أكثر من عام أدت لتدهور الأوضاع المعيشية في البلاد افرزت حالة غضب شعبي كبيرة تطورت منذ نحو شهرين الى احتجاجات تطالب بإسقاط النظام.
وبرغم تأييد البشير للمملكة العربية السعودية في حربها على جماعة الحوثي باليمن ودفعه آلاف الجنود للمشاركة في الحملة البرية، الا أن الخرطوم لم تحصل على أي دعم سعودي يقيل عثرتها الاقتصادية.
وسارعت المملكة العربية السعودية لتقديم مساعدات سخية للأردن الذي واجه وضعا اقتصاديا مأزوما قبل عدة أشهر كما حذت دول خليجية أخرى ذات الخطوة في مساعدة البحرين.
وبحسب الصحيفة فإن المسؤول الغربي أشار الى أن دول الخليج لا تعرف إذا كان نظام البشير باستطاعته الصمود او إذا كان بالإمكان الوثوق به لذلك حجبت المساعدات.
والمح الرئيس السوداني أكثر من مرة الى أنه رفض عروضا من دول – لم يسمها -لتقديم المساعدة مقابل تقديم تنازلات قال انها لا تتسق مع مبادئ الكرامة والعزة.
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