تقرير رسمي يكشف تراجعا هائلا في توزيع الصحف بالسودان

الخرطوم 13 فبراير 2019- كشف تقرير رسمي في السودان أصدره مجلس الصحافة والمطبوعات – واجهة حكومية - عن تراجع كبير في توزيع الصحف الورقية، وصل إلى 23 مليون نسخة خلال العام الماضي.
وتصدر في السودان 37 صحيفة يومية سياسية واجتماعية ورياضية، لكنها تشكو ظروفا صعبة بسبب ارتفاع مدخلات الطباعة وزيادة أسعار الورق علاوة على فرض ضرائب كبيرة على دور النشر الصحفي، كما تتعرض الصحف لحملة أمنية تمنعها في أحيان كثيرة من عكس مجريات الأحداث بالحياد المطلوب وتفرض عليها أجندة حكومية وأمنية بعينها.
وأثرت العوامل الاقتصادية بشكل كبير على أسعار النسخ اليومية حيث اضطر الناشرون مؤخرا الى رفع أسعارها لما يتراوح بين 7-9 جنيهات مع تخفيض عدد الصفحات الى 12.
ومع تردي الأوضاع المعيشية في البلاد أحجم عدد كبير من السودانيين عن شراء الصحف والاكتفاء في أحيان كثيرة بمتابعة مجريات الأحداث على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأعلن المجلس القومي للصحافة في مؤتمرٍ صحفي الأربعاء، تراجع توزيع الصحف في السودان من 59 مليون نسخة في العام 2017 إلى 36.424 مليون نسخة في العام 2018.
وبلغ عدد المطبوع الكلي للصحف السودانية 59 مليون نسخة، توزع منها 36 مليون نسخة.
أخر الآراءقراءة في متون "مبادرة السلام والإصلاح" 2019-02-13 15:10:24 بقلم: خالد التيجاني النور موقف المجموعة الجوهري: ضرورة الامتثال الفوري لمطالب الجماهير بالتغيير (1) أعادت الاحتجاجات الشعبية التي انتظمت البلاد على مدار الشهرين الماضيين، (مبادرة السلام والإصلاح) إلى واجهة الرأي العام (...)
جيوش صلاح قوش و الحراك الجماهيري في السودان (2 - 10) 2019-02-12 18:39:42 بقلم : عبدالعزيز النور تناولنا في فاتحة هذه السلسلة أسلوب النظام في التعاطي مع القضايا بصورة و التخطيط و التدبير الأمني لإجهاض أي حراك شعبي مقاوم لسياسات النظام أو أي من الإحتجاجات المطلبية الداعية إلى معالجة وضع معين أو (...)
للثورة جِدّة وجدل: ماذا نفعل بتجمع المهنيين؟ - 2 2019-02-12 05:32:51 بقلم : مجدي الجزولي منذ أن أشعل أهل عطبرة في ١٩ ديسمبر الماضي نارهم العظيمة والبلاد في سعة ثورية لم تشهد مثلها في الثلاثين عام الأخيرة أو يزيد. تبادلت المدن السودانية القداحة العطبراوية وتبارت في حشد الجموع وتسيير المواكب (...)
المزيد