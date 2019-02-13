تقرير رسمي يكشف تراجعا هائلا في توزيع الصحف بالسودان

الخرطوم 13 فبراير 2019- كشف تقرير رسمي في السودان أصدره مجلس الصحافة والمطبوعات – واجهة حكومية - عن تراجع كبير في توزيع الصحف الورقية، وصل إلى 23 مليون نسخة خلال العام الماضي.

وتصدر في السودان 37 صحيفة يومية سياسية واجتماعية ورياضية، لكنها تشكو ظروفا صعبة بسبب ارتفاع مدخلات الطباعة وزيادة أسعار الورق علاوة على فرض ضرائب كبيرة على دور النشر الصحفي، كما تتعرض الصحف لحملة أمنية تمنعها في أحيان كثيرة من عكس مجريات الأحداث بالحياد المطلوب وتفرض عليها أجندة حكومية وأمنية بعينها.

وأثرت العوامل الاقتصادية بشكل كبير على أسعار النسخ اليومية حيث اضطر الناشرون مؤخرا الى رفع أسعارها لما يتراوح بين 7-9 جنيهات مع تخفيض عدد الصفحات الى 12.

ومع تردي الأوضاع المعيشية في البلاد أحجم عدد كبير من السودانيين عن شراء الصحف والاكتفاء في أحيان كثيرة بمتابعة مجريات الأحداث على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعلن المجلس القومي للصحافة في مؤتمرٍ صحفي الأربعاء، تراجع توزيع الصحف في السودان من 59 مليون نسخة في العام 2017 إلى 36.424 مليون نسخة في العام 2018.

وبلغ عدد المطبوع الكلي للصحف السودانية 59 مليون نسخة، توزع منها 36 مليون نسخة.