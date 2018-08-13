الخرطوم/ زالنجي 13 أغسطس 2018 ـ كشفت تقارير رسمية تحصلت عليها "سودان تربيون" أن أكثر من 14.800 نازح عادوا إلى 155 قرية بولاية وسط دارفور من جملة 34.600 نازح في 19 معسكرا، ضمن جهود العودة الطوعية.

صورة جوية لمعسكر (سلك) للنازحين بكورما في شمال دارفور (سودان تربيون)

وتعمل الحكومة السودانية على تفريغ المعسكرات في إقليم دارفور عبر تخطيطها لتصبح جزءً من المدن المحيطة أو إعادة النازحين إلى قراهم الأصلية.

لكن مليشيات قبلية ظلت ترفض خطط الحكومة لعودة النازحين الي مناطقهم بعد السيطرة عليها بحجة استغلالها في الرعي، وتعرضت العديد من قرى العودة الطوعية للهجمات.

وقال تقرير لمفوضية العودة الطوعية بولاية وسط دارفور، إن ما جملته 26565 أسرة عادت إلى 155 قرية في سبع من محليات الولاية.

وبحسب التقرير فإن محلية زالنجي بها 13 قرية للعودة الطوعية عادت إليها 1654 أسرة، أم دخن 20 قرية عادت إليها 2958 أسرة، أزوم 19 قرية عادت إليها 5598 أسرة، وسط جبل مرة 13 قرية عادت إليها 2791 أسرة، مكجر 19 قرية عادت إليها 5034 أسرة، بندسي 4 قرى عادت إليها 441 أسرة، وادي صالح 6 قرى عادت إليها 1856 أسرة، غرب جبل مرة 4 قرى عادت إليها 663 أسرة، ومحلية شمال جبل مرة 7 قرى عادت إليها 5600 أسرة.

وأورد تقرير مفوضية العودة الطوعية أن عدد معسكرات النزوح بالولاية 19 معسكرا موجودة في سبع من محليات وسط دارفور التسع، بينما لا توجد مخيمات نازحين في محليتي شمال ووسط جبل مرة.

وأشار التقرير إلى أن المخيمات كانت تضم حوالي 34.600 نازح عاد منهم 14.800 نازح، بينما ما زال 19.800 نازح باقيا في هذه المخيمات.