 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    السبت 9 شباط (فبراير) 2019

تقرير : (سي أي آيه) لا تمانع في استبدال الرئيس السوداني بمدير جهاز الأمن

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 9 فبراير 2019- كشف تقرير سري عن أن وكالة الاستخبارات الأميركية التي تدير العلاقات بين الخرطوم وواشنطن بصرامة لا تسعى لتغيير النظام في السودان، لكنها في ذات الوقت لا تدعم الرئيس عمر البشير بشكل مطلق.

JPEG - 45.3 كيلوبايت
رئيس المخابرات المصرية وصل الخرطوم بدعوة من نظيره صلاح قوش - إرشيف

وتتعاون حكومة السودان مع (سي آي آيه) وتحصل منها الأخيرة على معلومات استخباراتية قيمة عن حركة الشباب في الصومال وليبيا وجماعة الاخوان المسلمين بوجه عام.

وطبقا لتقرير سري اعدته سفارة دولة خليجية في واشنطن، حصلت عليه (إنديان أوشن نيوزليتر)، ونقله موقع (أفريكان انتليجنس) الجمعة فإن الاحتجاجات الحالية التي يشهدها السودان إذا أضعفت البشير بشكل خطير فإن وكالة الاستخبارات الأميركية ستعمل على تسريع مغادرته السلطة واستبداله بمدير جهاز الأمن صلاح قوش الذي يبدو انه يتمتع بعلاقة جيدة مع رئيس المخابرات المصرية عباس كامل ونظيره في دائرة المخابرات العسكرية التي يرأسها الفريق محمد الشحات.

وعند زيارته لواشنطن في سبتمبر 2018 كشفت تقارير أن صلاح قوش تعهد لواشنطن بأن بلاده ستعاون السي آي أيه بصورة كبيرة عبر جهاز الأمن ومكتب الرئيس.

وبحسب التقرير فإن البشير لا يرغب في التنحي عن السلطة ويعلم أن بقاء نظامه يعتمد استرضاء الرأي العام لذلك كان تحركه الأول لحلفائه الاعداء تركيا والسعودية لطلب الإمدادات الطارئة مثل القمح والبترول.

(كفاية) تدعو واشنطن لتعليق المحادثات مع الخرطوم

من جهة أخرى دعت منظمة (كفاية) الادارة الأميركية الى تعليق مباحثات التطبيع مع حكومة الرئيس السوداني وفرض عقوبات نوعية على مسؤوليها المتورطين في قتل المتظاهرين وارتكاب انتهاكات ضد حقوق الانسان في الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام.

وشجبت المنظمة الأميركية في بيان العنف الذي يمارسه النظام السوداني ضد المتظاهرين السلميين وقالت إنها تدعم تطلعات السودانيين الذين يتظاهرون ضد "ثلاثة عقود من الفظائع الجماعية والفساد المؤسسي لحكم الرئيس عمر البشير الاستبدادي"

وأضافت:” نحن ندعو الولايات المتحدة، الحكومات الاوربية، الاتحاد الافريقي والمجتمع الدولي الاوسع الى تحميل نظام الخرطوم مسؤولية ارواح الذين فقدوا حياتهم والذين أصيبوا والاعداد التي لا تحصى من المتظاهرين الذين اعُتقلوا وتعرضوا للتعذيب".

وقال مدير التمويل بالمنظمة جون برندر قاست"للرد على العنف والتخويف الذي تمارسه الحكومة السودانية، على الولايات المتحدة تعليق المحادثات التي تركز على التطبيع مع السودان فورا واي خطوات اخرى يمكن أن تؤدى الى رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

استراحة محارب 2019-02-07 09:48:02 محمد صالح رزق الله المتابع والمراقب عن كثب لما يدور علي الساحة السودانية ، وما ينشر حولة ، منذ اندلاع ثورة الشباب في التاسع عشر من ديسمبر عام ألفين وثمانية عشر ، و التي ما تزال تدور رحاها حتى الآن علي ارض العاصمة المثلثة (...)

نافذة علي تفكير" تجمع المهنيين ": محمد ناجي الاصم كاتبا 2019-02-04 21:53:39 بقلم : عبد العزيز حسين الصاوي ++ مزيج من التخطيط للانتفاضة وتوقع تقديري لموعدها ++ رفض الغالبية يُبني على دلالات منطقية وعقلانية وليست فقط عاطفية أو هتافية. ++ " الشباب مجازا قائم علي معيار الحيوية الفكرية بحيث ينضوي (...)

الإنحياز والإنزلاق 2019-02-04 21:48:08 بقلم : محمد عتيق هبت نسمات النصر وبانت ملامحه الأولى: ‏ سرت روح الثورة تماماً في كل الشرايين: ‏شريان الشعب بمختلف أجياله ، والمرأة في المقدمة، فنانين، إعلاميين ورياضيين، الأطفال (يتأتئون ‏ليتعلموا الكلام فينطقون اول ما (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

مقترح التعديلات في مشروع قانون الانتخابات العام 2018 2018-09-14 16:18:47 1-المفوضية :- أ- مستقلة سياسيا واداريا وفنيا وماليا وتوضع ميزانيتها في حساب خاص. ب- يتم اختيار رئيس المفوضية واعضاء المفوضية بالتوافق السياسي ويجيزها البرلمان ويعتمدها الرئيس ولايجوز عزلها إبراهيم بالتوافق السياسي. (...)

في نعي الأمين : أمين مكي 2018-09-02 16:01:31 حزب البعث السوداني —————————— اذا كان الموت هو الحق والحقيقة المطلقة ، فان الحياة ليست باطلة كما يقولون خاصةً عندما تكون حياةً مثل حياة أمين مكي مدني مزدانةً بالعطاء والنبل ، بالسمو والصدق والحب اللامحدود للشعب والوطن .. (...)

*تحالف العار.. ليس بإسمنا* 2018-08-14 17:38:52 نحن مجموعة من الصحافيين والكتاب والمثقفين والمجتهدين في العمل العام في الساحة السودانية: استشعاراً لمسئولياتنا الوطنية والقومية والأخلاقية والدينية، وإحساساً بالفجيعة لمعاناة الشعب اليمني الشقيق، وتضامناً مع إخوتنا وأهلنا (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2019 SudanTribune - All rights reserved.