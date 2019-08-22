تقرير: وفاة 54 شخصا بسبب الامطار والفيضانات في السودان

الخرطوم 21 أغسطس 2019- كشفت مفوضية العون الإنساني في السودان ان ما يقدر بنحو 193.800 شخص تأثروا بالأمطار الغزيرة والفيضانات المفاجئة في 13 ولاية بالسودان، مقارنة بحوالي 644.222 شخص متأثر بالفيضانات العام الماضي.

وأعلنت المفوضية، بحسب تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية نشر الخميس، عن 54 حالة وفاة بسبب انهيار الأسطح والصعق بالكهرباء، بجانب انهيار 24.437 منزلاً وتضرر 12202 منزلاً.

كما أشار شركاء المفوضية الي حدوث فيضانات في ولايتي شرق دارفور وجنوب كردفان وكذلك منطقة أبيي.

وشملت الولايات المتأثرة الخرطوم والجزيرة والقضارف وكسلا وشمال دارفور وشمال كردفان والبحر الأحمر ونهر النيل وسنار والنيل الأبيض، وجنوب دارفور وغرب دارفور وجنوب كردفان وشرق دارفور، ومنطقة أبيي.

وبحسب التقرير فإن غالبية الأشخاص المتضررين يحتاجون إلى المأوى والمواد غير الغذائية وخدمات المياه والصرف الصحي والنظافة ومكافحة الحشرات الناقلة للأمراض وتصريف المياه الراكدة.

ولفت التقرير الي ان مختلف الجهات الحكومية السودانية والشركاء في المجال الإنساني يسعون لتلبية هذه للاحتياجات.

وتقوم فرقة العمل المعنية بالفيضانات، التي ترأسها مفوضية العون الإنساني، بتنسيق وتسهيل جهود التأهب للفيضانات والاستجابة لها. كما تعمل على تحديد الثغرات في الاستجابة والتأكد من معالجتها في الوقت المناسب.