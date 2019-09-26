جوبا ٢٦ سبتمبر 2019 - اظهر استطلاع أجراه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية والمنظمة الدولية للهجرة ان عدد النازحين في جنوب السودان وصل حوالي 1.465.542 نازحا

مشهد لمركز حماية مواطنين قرب بانتيو بولاية الوحدة يجنوب السودان

وقال ستيف أومالي ، رئيس مكتب جنوب السودان لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية "طوال الـ 18 شهرًا الماضية ، كان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يعمل عن كثب مع المنظمة الدولية للهجرة لتحديث بيانات النازحين في جنوب السودان ".

من جانبه قال رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة جان فيليب ان منظمته غطت 230 موقعًا عبر 23 مقاطعة.

وقال آلان نوديو منسق الشؤون الإنسانية في جنوب السودان "أنا مسرور للغاية لأننا تمكنا من تحديث بيانات النازحين. إن القدرة على فهم السياق وقياس النزوح أمر بالغ الأهمية لخدمة الأشخاص الذين تأثروا بالأزمة.

وانحدر جنوب السودان إلى حرب في ديسمبر 2013 عندما اتهم كير نائبه مشار بالتخطيط لانقلاب.

في سبتمبر 2018 وقعت الفصائل المتنافسة المشاركة في النزاع اتفاق سلام لإنهاء الصراع الذي أودى بحياة عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد أكثر من مليوني شخص في البلاد.