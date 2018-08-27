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تقليص قوات حفظ السلام بدارفور إلى النصف بحلول 2019

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الخرطوم 27 أغسطس 2018 ـ قال رئيس بعثة حفظ السلام بدارفور "يوناميد" جيرمايا مامابولو أنه بحلول العام 2019 سيتم تقليص البعثة 4050 جندي بدلا عن 8 آلاف جندي.

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جنود من (يوناميد) في دورية بمنطقة سورتني شمال دارفور ..10 نوفمبر 2016 (صورة ليوناميد)

ويأتي تقليص قوات "يوناميد" وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم "2363"، وأعلنت البعثة منذ سبتمبر 2017 الانتهاء من المرحلة الأولى لعملية إعادة تشكيل قواتها بالانسحاب من 11 موقعا، وتشمل العملية إنشاء قاعدة عمليات مؤقتة في قولو بجبل مرة في ولاية وسط دارفور.

وأعلن مامابولو لدى تفقده الوضع الأمني والعودة الطوعية للنازحين بولاية جنوب دارفور، الأحد، أنه بحلول العام 2019 "سيتم تقليص بعثة يوناميد إلى 4050 جندي بدلا عن 8 آلاف جندي يوجدون الآن بدارفور وفق الخطة الموضوعة".

وأشار إلى الهدف من الخطة أن يكون هناك عدد قليل من الموظفين مع مكاتب تنسيقية في الولايات، لافتا إلى تسليم كل معداتهم إلى الحكومة لتستخدم في المجال المدني.

وقال رئيس البعثة إنهم "يحتاجون للعمل سويا مع الحكومة بدون وجود أي تضاد بين الطرفين".

وتابع قائلا: "خروج البعثة خلال عامين يحتاج مؤشرات ومحطات لتهتدي بها الأمم المتحدة في عملية الخروج ليتم إغلاق المكاتب بصورة كاملة في كل أنحاء دارفور".

ونشرت قوات "يوناميد" مطلع العام 2008 في إقليم دارفور الذي يشهد نزاعا بين الجيش السوداني والمتمردين منذ عام 2003، وتعد ثاني أكبر بعثة حفظ سلام حول العالم، بعد البعثة الأممية في الكونغو الديمقراطية.



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