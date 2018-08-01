تمديد اتفاق نقل المساعدات الإنسانية من السودان إلى دولة الجنوب

الخرطوم 1 أغسطس 2018 ـ قالت مفوضية العون الإنساني إنه تم تمديد مذكرة اتفاق نقل المساعدات الإنسانية الأربعاء بين برنامج الغذاء العالمي وحكومتي السودان وجنوب السودان إلى ستة أشهر أخرى.
- قافلة المساعدات في الابيض تستعد للتوجه الى جنوب السودان..(صورة من برنامج الأغذية)
ووقع برنامج الغذاء العالمي وحكومتا السودان وجنوب السودان مذكرة تفاهم في عام 2014 حددت المنظمة الدولية الوكالة الوحيدة المسؤولة عن نقل الشحنات الإنسانية من السودان إلى دولة الجنوب، وأعادت المذكرة فتح الممر الإنساني لأول مرة منذ انفصال البلدين في يوليو 2011.
وقال مفوض العون الإنساني أحمد محمد آدم للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن التوقيع يعتبر تجديداً لمذكرة التعاون بين السودان وجنوب السودان بغرض نقل المساعدات الإنسانية التي تنفذها الأمم المتحدة عبر برنامج الغذاء العالمي.
وأشار آدم إلى أنهم يرتبون لترحيل 65 ألف طن من الأغذية عبر عدد من الممرات التي وافق السودان على فتحها لإيصال المساعدات الإنسانية لجنوب السودان، من أجل تعزيز الوضع الإنساني هناك.
ويعتزم البرنامج إرسال 30,000 طن متري من المساعدات المنقذة للحياة في عام 2018 عبر المسار الجديد لإطعام نحو 1.7 مليون شخص في دولة جنوب السودان لمدة 10 أشهر.
وأصبح البرنامج بإمكانه الوصول إلى ثلاثة مواقع في دولة جنوب السودان عن طريق البر من السودان، بما في ذلك الرنك وبانتيو وأويل.
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