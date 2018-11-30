تمديد ممر إنساني عبر ولاية النيل الأبيض إلى جنوب السودان

الخرطوم 30 نوفمبر 2018 ـ قال مسؤول في ولاية النيل الأبيض بالسودان إنها مددت ممرا إنسانيا لفترة 6 أشهر أخرى لإيصال المساعدات إلى دولة جنوب السودان.

قافلة لبرنامج الغذاء العالمي تعبر من السودان الى جنوب السودان محملة بـ 700 طن من الغذاء في 2014

وكشف مفوض العون الإنساني بولاية النيل الابيض عبد القوي حامد عن تسيير 18 قافلة إنسانية للمواطنين الجنوبيين بمدينة الرنك الواقعة شمال دولة الجنوب، معلنا تمديد الممر الإنساني لفترة 6 أشهر أخرى.

ولفت إلى أن برنامج الغذاء العالمي والمنظمات العاملة في الحقل الإنساني كثفت نشاطاتها الرامية إلى زيادة إرسال القوافل الإنسانية والمواد الغذائية في المرحلة المقبلة.

وقال حامد للمركز السوداني للخدمات الصحفية، إن القوافل تشمل 24 شاحنة محمله بـ 20 ألف جوال من الذرة زنة 50 كيلوجرام أي ما يعادل 1000 طن.

وأشار إلى أن القوافل تم إرسالها بالبر من كوستي لتصل إلى مدينة الرنك في دولة جنوب السودان.

وبعد اندلاع العنف في جنوب السودان ظل برنامج الأغذية العالمي ينقل المساعدات الغذائية من خلال ممر يربط بين ولاية النيل الأبيض بالسودان وولاية أعالي النيل بجنوب السودان.

وفي أبريل 2017 تم فتح ممر "الأبيض ـ المجلد ـ أويل" لإيصال المساعدات وقبلها تم فتح ممر "الأبيض ـ بانتيو"، مضافا الى الممر الرئيسي عبر ولاية النيل الأبيض.