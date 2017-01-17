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تمديد مهلة حصر السيارات غير المقننة بشمال دارفور ثلاثة أيام

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الفاشر 17 يناير 2017 ـ بدأت يوم الثلاثاء في عدد من محليات ولايات شمال دارفور غربي السودان عملية جديدة لحصر آلاف السيارات غير المقننة التي تجوب الولاية بلا مستندات خلال الفترة من 17 ـ 19 يناير الحالي كحد أقصى بعد تمديد المهلة مرة أخرى.

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سيارات غير مقننة تنتظر الترخيص بالفاشر ـ 17 يناير 2017

وأكد نائب رئيس اللجنة الفرعية لتقنين وتوفيق أوضاع السيارات التي لا تحمل مستندات جمركية بشمال دارفور العقيد شرطة عاصم حامد عبد الله، بدء الحصر والتسجيل بكل من الفاشر، الطينة وكرنوي.

وأشار إلى تخفيض الرسوم الولائية إلى 8 آلاف جنيه بدلاً عن الفترة الماضية التي كان تتراوح ما بين ثمانية إلى 13 ألف جنيه ومجانية إجراءات التسجيل والحصر.

وأضاف أن اللجنة بالتعاون مع السلطات لا تسمح بتحرك أي مركبة غير مقننة بالولاية بعد تاريخ 20 يناير.

وناشدت اللجنة جميع المواطنين الذين بحوزتهم سيارات غير مقننة بضرورة إحضار مستندات إثبات الهوية "الرقم الوطني أو البطاقة القومية" وغيرها من المستندات المتاحة.

وتجوب ولاية شمال دارفور آلاف السيارات غير خاضعة للجمارك وتم استجلابها من ليبيا بعد فتح باب الجمارك للسيارات ذات الموديلات القديمة ضمن حالات استثنائية بداية العام الماضي.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير قد وجه لدى زيارته ولايات دارفور في أبريل الماضي بتقنين السيارات غير المرخصة تمهيدا لحسم جرائم النهب والقتل المرتبطة بهذه السيارات.

وانتهت في نوفمبر من العام الماضي المهلة التي حددتها حكومة شمال دارفور لحصر وتسجيل السيارات التي دخلت الولاية بصورة غير قانونية بهدف توفيق أوضاعها حيث استمرت أسبوعاً تنفيذاً للقرار الرئاسي "255" إلا أن السيارات ما زالت تتدفق على الولاية وأصبح عدد غير الخاضعة للحصر في زيادة مستمرة.



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