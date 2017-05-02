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متمردو جنوب السودان يتهمون بعثة الأمم المتحدة بنقل قوات حكومية جواً

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جوبا 2 مايو 2017 ـ اتهم المتمردون بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان (يونميس) بنقل قادة كبار في جيش جنوب السودان الجيش جواً.

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متمردون يقومون بحماية أفراد من قبيلة النوير للوصول الى قاعدة ليونميس في بانتيو 20 سبتمبر 2014 (اسوشيتد برس)

وقال نائب المتحدث باسم التمرد وليام جاتياث دينق في بيان الاثنين، إن هليكوبتر بشعار الأمم المتحدة هبطت في مدينة تونجا وحملت قيادات من الجيش الشعبي إلى مدنية بانتيو السبت.

وأضاف دينق "إننا مرة أخرى نناشد بعثة يونميس أن تتوقف فوراً عن التنسيق وتقديم الدعم وتسهيل تحركات وعمليات قوات نظام جوبا".

وأدعى مسؤول التمرد أن قوات الجيش الشعبي حوصرت خلال القتال بين يومي الجمعة والسبت، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تلقت مطالبة لعمليات الإنقاذ والمساعدة جواً، وطالب في الوقت ذاته الأمم المتحدة بعدم المتحدة وتورطها في النزاعات.

ودعا البعثة الدولية للتركيز على جهودها في حماية المدنيين في البلاد، وزاد "هذه ليست المرة الأولى التي تسهل فيها الأمم المتحدة عمليات قوات النظام، ففي يناير هذا العام سمحت الأمم المتحدة لعناصر الأمن التابع لجوبا وصول غير محدود إلى تسهيلات البعثة بما في ذلك الانترنت والتلسكوب وأجهزة المراقبة الأخرى ومعدات الاتصالات".

وأدعى المتحدث باسم التمرد أن قوات نظام جوبا تراقب مواقع قوات التمرد مع ارتكاب الفظائع ضد المدنيين في المنطقة، وأردف "بالرغم من أن الأمم المتحدة تندد بالقيود التي فُرضت على تحركاتها بواسطة النظام في جوبا بما في ذلك الوصول إلى السكان غير المنتمين إلى قبيلة الدينكا عبر البلاد، إلا أن الأمم المتحدة استمرت في تسهيل التحركات والعمليات لقوات جوبا التي تقتل وترتكب فظائع ضد المدنيين الذين من المفترض أن تحميهم الأمم المتحدة".

وطالب مسؤول التمرد المجتمع الدولي بالتحقيق في دوافع تورط الأمم المتحدة مع حكومة جنوب السودان بدلاً من التركيز على نزاهة الصراع.



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