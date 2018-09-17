تململ داخل (الاتحادي الأصل) وتوالي مذكرات تطالب الميرغني بالإصلاح

الخرطوم 17 سبتمبر 2018 ـ دفعت قيادات في الاتحادي الديمقراطي الأصل بثاني مذكرة خلال ساعات لزعيم الحزب محمد عثمان الميرغني الموجود بالقاهرة تشكو تراجع وتشرذم الحزب، بينما تدرس مجموعة أخرى امكانية توحد الفصائل الاتحادية.

الميرغني ونجله الحسن محاطين بعدد من أنصار الحزب

ويعكس الحراك داخل الاتحادي الأصل حالة من التململ تعتري الحزب العريق الذي يقيم زعيمه "الميرغني" خارج البلاد منذ خمس سنوات.

وأفادت تقارير صحيفة الإثنين أن نحو 130 من كوادر الاتحادي الأصل، أبرزهم محمد سيّد أحمد، سارة كمبال، منصور بله، وأبو سن الدابي، وقعوا مذكرة للميرغني تطالب بفض الشراكة مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم.

وتلقت "سودان تربيون"، يوم الإثنين، مذكرة ثانية من لجان الحزب بولاية الخرطوم موجهة لزعيم الحزب، من قيادات بارزة تطالب بالتوحد وطي الخلافات التي أنهكت جسد الاتحاديين، فضلا عن إجراء إصلاحات تنظيمية بما يجعل الحزب قادرا على الاضطلاع بمهامه.

وشددت المذكرة على ضرورة اقامة المؤتمر العام في أقرب وقت ممكن، حيث لم يعقد الحزب مؤتمرا عاما منذ قرابة 5 عقود.

ودعت قيادات الحزب لفتح تحقيق مع بعض المجموعات والكوادر التي تسهم في تشظي الاتحادي الديمقراطي الأصل.

وطبقا لمصادر موثوقة فإن مختطي هذه المذكرة يطالبون الميرغني بتجميد عضوية كل من القياديين هشام تاج السر وأحمد سعد عمر واحالتهما للتحقيق والمحاسبة، علاوة على ابعاد الخليفة عبد المجيد عبد الرحيم عن التحكم في مفاصل الحزب.

وكانت المذكرة الأولى طالبت بتسمية لجنة حكماء لـ "لم شمل" الحزب وإزالة ما علق في النفوس بين القيادات وتفعيل قرارات مؤتمر المرجعيات بإكمال النقص في الهياكل الحزبية وإعادة الصلاحيات الكاملة لها للقيام بواجباتها الدستورية.

كما دعت الى تدعيم آلية قيام المؤتمر العام بكوادر شابة ونشطة للاسراع في وضع التدابير المالية والتنظيمية لإنجاز مهامها وفض الشراكة مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم وشراء قطعة أرض لتشييد مقر رئيسي للحزب فى العاصمة بتمويل مباشر من اشتراكات وتبرعات العضوية القيادية.

إلى ذلك علمت "سودان تربيون" أن قيادات تمثل مختلف الفصائل الاتحادية بدأت عقد اجتماعات بمنزل عبد الله أبو سن في أمدرمان للتدارس حول ابتداع طرق ووسائل ناجعة لتحقيق الوحدة الاتحادية.

ومن أبرز القيادات التي شهدت الاجتماع محمد زين العابدين، محمد أحمد المكي، معاوية ابراهيم حمد، محمد هاشم عمر ووليد بكري خرسهن.

وتعرض الحزب الاتحادي الديمقراطي لعدة انقسامات خلال حقبة "الإنقاذ"، بدأت بانشقاق الشريف زين العابدين الهندي، عن قيادة محمد عثمان الميرغني في العام 1996، ما أضعف الحزب العريق وجعل أعضائه موزعين تحت أكثر من لافتة.