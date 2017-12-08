 
 
 
الصفحة الأساسية | الأخبار    الجمعة 8 كانون الأول (ديسمبر) 2017

تنوير إنساني من ممثل الأمم المتحدة المقيم للخارجية السودانية

email Email
print Print
pdfSave
separation
increase
decrease
separation
separation

الخرطوم 8 ديسمبر 2017 ـ قدمت الممثل المقيم للأمم المتحدة مارتا رويدس، تنويرا لوزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور حول أنشطة الأمم المتحدة الرامية لمساعدة الحكومة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم برامج الدولة للتحول من الإغاثة الى التنمية.

JPEG - 17.1 كيلوبايت
الممثل المقيم للأمم المتحدة منسقة الشؤون الإنسانية في السودان مارتا رويداس في مؤتمر صحفي بالخرطوم ـ الأربعاء 17 أغسطس 2016

واستقبل غندور الممثل المقيم للأمم المتحدة ورئيسة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالسودان مارتا رويدس، بمكتبه يوم المعة بناءً على طلب منها.

واستعرضت مارتا جهود المنظمة الدولية في ما يتعلق بإيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين فى بعض المناطق.

من جانبه أكد وزير الخارجية حرص الحكومة على وصول المساعدات لكل المناطق المتأثرة، ومشيراً الى قبولها بالمبادرة الأميركية لإيصال المساعدات للمنطقتين، وموقف الحركة الشعبية ـ شمال، الرافض لتلك المبادرة ولكل المبادرات التي تهدف لإيصال المساعدات الإنسانية الى المناطق التي تحت سيطرتها.

ومنذ نوفمبر 2016 ترفض الحركة الشعبية مقترحاً أميركيا ينص على أن تنقل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المساعدات الطبية للمدنيين في مناطق سيطرة المتمردين بمنطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بعد إخضاعها لمراقبة السلطات السودانية.

وقبلت الخرطوم بالمقترح لكن الحركة تتمسك بنقل 20% من المساعدات الإنسانية عبر أصوصا الإثيوبية قرب حدود السودان.

وأبدى غندور تقدير السودان لما تقوم به الأمم المتحدة والمنظمات من جهود إنسانية لتعزيز السلام والاستقرار "الذي تحقق".

وأكد أهمية دعم البرامج الخاصة بإسناد العودة الطوعية في دارفور، مثمناً دور فريق الأمم المتحدة القطري في هذا الخصوص.

وقال إن "السلام يظل هو الهدف الاستراتيجي والحل الشامل الذي من شأنه وضع حد للمعاناة الإنسانية للمتأثرين في المنطقتين".



GOOGLE POWERED

 
استطلاع الرأي
 

The following ads are provided by Google. SudanTribune has no authority on it.


أخر الآراء

القرار الخطيئة 2017-12-07 20:50:12 بقلم: الصادق المهدي إنه عطاء من لا يملك لمن لا يستحق. فالرئيس الامريكي في فترة وجيزة صنف نفسه عنصرياً، إثنياً، وعدواً دينياً للمسلمين، وجهولاً بمسؤولية البشر عن سلامة البيئة، وقدم برهاناً ساطعاً بخطر خلو الذهن السياسي (...)

الكارثة والفرصة في اليمن 2017-12-06 19:18:26 بقلم: الإمام الصادق المهدي قُـتل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، رحمه الله وأحسن عزاء أسرته وحزبه وأهلنا في اليمن، فقتلى طرفي الحرب الأهلية خسارة للوطن اليمني الجريح. (إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّـا إِلَيْهِ رَاجِعونَ). (...)

صباح الخير.... الانتخابات 2017-12-06 06:23:07 مبارك أردول لا مجال للتخبي خلف الإجابات الكسولة والجاهزة (مقاطعين وحردانين )، النظام معروف هو نظام مستبد وشمولي، والمعارضة ماعندها حاليا برنامج مشترك بأنشطة يومية تصب في مصلحة التغيير، فالتغيير لن يأتي من السماء بل يجب أن (...)


المزيد


أخر التحاليل

هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص)

2017-02-15 21:42:51 المجموعة السودانية للديمقراطية أولاً هل يمكن استعادة العملية السياسية السلمية في السودان عبر جهود الألية الافريقية؟ (تحديات وفرص) 15 فبراير 2017 بدأت الألية الافريقية رفيعة المستوى برئاسة الرئيس الجنوب افريقي السابق ثابو (...)

صراع السلطة والفساد يضعان جنوب السودان على شفا الانهيار

2013-07-21 23:59:14 جوبا 21 يوليو 2013- أصدر نائب رئيس دولة جنوب السودان المستقلة حديثا رياك مشار، تحذيرا مبطنا للرئيس سلفاكير ميارديت، المدعوم من الغرب، بأن يتنحى عن منصبه، وتعهد بأنه سيسعى ليحل محله قبل أو بعد الانتخابات المقررة بحلول عام (...)

المسألة السودانية: فشل البناء الوطني وتجربة الإسلام السياسي

2013-02-11 12:01:08 بقلم ياسر عرمان 11 فبراير 2013 - بدايةً، أود أن أعرب عن عميق شكري وتقديري للجالية السودانية، وللناشطين السودانيين في ولاية كاليفورنيا. والشكر والتقدير موصولان أيضا لمعهد مونتيري للدراسات الدولية، ولمنظمة Global Majority (...)
المزيد


أخر البيانات الصحفية

ورقة د. غازي صلاح الدين العتباني في ورشة عمل الانتخابات ومستقبل الممارسة السياسية بعنوان "آفاق الممارسة السياسية في السودان" 2017-12-08 14:32:35 بسم الله الرحمن الرحيم آفاق الممارسة السياسية في السودان "تحديات الإصلاح السياسي في السودان بتصويب نحو إصلاح الحركة السياسية الحزبية" بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده على نعمه التي لا تعد، ونسأله أن يجمعنا على الهدى ويدلنا (...)

*قوى الإجماع الوطني* 2017-02-25 15:18:35 *بيان مهم* *قوى الإجماع الوطني* ظلت قوي الإجماع الوطني تراقب المخطط الدولي الذي تقوده الوﻻيات المتحدة الأمريكية عبر الإتحاد الأفريقي وآليتة المسماة رفيعة المستوي ، التي يترأسها أمبيكي ، والتي تعمل من أجل فرض التسوية (...)

السودان: إسكات المدافعات عن حقوق النساء 2016-03-31 20:23:10 اعتداءات جنسية وتهديدات من قبل قوات الأمن (نيروبي، 24 مارس/آذار 2016) – قالت "هيومن رايتس ووتش" في تقرير أصدرته اليوم إن قوات الأمن السودانية استخدمت العنف الجنسي والتهديد وأشكال أخرى من الانتهاكات لإسكات المدافعات عن (...)


المزيد

sports society politics military health general finances education environment economy culture

Copyright © 2003-2017 SudanTribune - All rights reserved.