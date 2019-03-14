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تواصل الاحتجاجات في السودان للمطالبة برحيل النظام

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الخرطوم 14 مارس 2019- تظاهر عشرات السودانيين الخميس في العاصمة الخرطوم، وبعض مدن الولايات تجاوبا مع دعوة تجمع المهنيين وحلفائه في قوى المعارضة لمواصلة المواكب السلمية الداعية لتنحي نظام الرئيس عمر البشير.

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احتجاجات واسعة شهدتها المحطة الوسطى بأم درمان في 10 فبراير 2019

وشهدت أحياء في مدينة أم درمان خاصة ود نوباوي، بيت المال، ابوروف، خروج المئات هاتفين بالسلام والحرية وداعين لرحيل النظام.

وفي الخرطوم نزل المئات الى شارع الستين لشهير، بعد أن تجمعوا من الأحياء المجاورة، وأغلقوا الشارع هاتفين بسقوط النظام وتجاوب معهم أصحاب السيارات بإطلاق الأبواق قبل أن تتدخل قوات أمنية لتفريقهم.

وتظاهر كذلك مواطنو أحياء المعمورة، الصحافة، جبرة، الشجرة، العشرة، والكلاكلة شرق.

وكالعادة كان حي بري الواقع شرق الخرطوم ساحة لمواجهة عنيفة بين الشرطة والمتظاهرين وجرى إطلاق كثيف لقنابل الغاز المسيل للدموع كما انتشرت قوات أمنية داخل الحي واشتبكت مع المحتجين وجرت ملاحقات داخل الأحياء.

وفي ضاحية شمبات تظاهر العشرات من قاطني الحي وحملوا صورا للمعتقلين من أبناء المنطقة كما احتفوا برجل المنطقة عمر حضرة الذي اشتهر بحماية المحتجين ومواجهة اقتحامات متكررة من قوى الامن لمنزله، كما أحرق متظاهرون في ضاحية الحلفايا الإطارات على الشارع الرئيسي.

وشهدت أحياء المزاد والشعبية وشمبات الأراضي احتجاجات أيضا تعاملت معها قوات الشرطة بإطلاق الغاز المدمع، بينما اعتقلت عناصر تابعة لجهاز الأمن عددا من المشاركين في المواكب.



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