توالي ارتفاع معدل التضخم في السودان لأغسطس متجاوزا 53%

الخرطوم 9 سبتمبر 2019- سجل معدل التضخم في السودان ارتفاعا جديدا خلال شهر أغسطس المنصرم بالغا ٥٣،١٣ % مقارنة بـ ٥٢،٥٩% لشهر يوليو.

مقر جهاز الإحصاء في الخرطوم

وأرجع الجهاز المركزي للإحصاء تزايد معدل التضخم لارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات واللحوم والحبوب حيث تساهم مجموعة الأغذية بنسبة ٦١,٨٨٪ من التضخم العام.

وأوضح الجهاز في بيان الاثنين أن نسبة الزيادة بين شهري يوليو وأغسطس بلغت ٠,٥٤٪ وأن أسباب الزيادة ترجع لارتفاع مجموعتي النقل والتجهيزات والمعدات المنزلية.

وكشف البيان عن ارتفاع في معدل التغير السنوي (التضخم) لأسعار الجملة السلع الاستهلاكية والخدمية لشهر أغسطس في إحدى عشرة ولاية بينما انخفض في سبع ولايات وسجلت جنوب دارفور المعدل الأعلى وأدناها ولاية كسلا.

وبلغ معدل التضخم في الريف نسبة ٥٤,٠٢٪ وفي الحضر ٥٠,٩٣٪ بزيادة طفيفة عن شهر يوليو.

وارتفعت الأسعار ارتفاعا حادا بالسودان بعد انفصال الجنوب في 2011 ومعه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط المصدر الرئيسي للعملة الصعبة الضرورية لدعم الجنيه السوداني وتمويل استيراد الغذاء والمواد الأخرى.