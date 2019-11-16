توتر في حقل نفطي بغرب السودان بعد احتجاجات للأهالي

الخرطوم \ بليلة 16 نوفمبر 2019- يشهد حقل نفطي بولاي غرب كردفان السودانية توترات بالغة منذ الخميس الماضي في أعقاب اقتحام الأهالي الموقع واحتجاز العاملين فيه احتجاجا على انعدام التوظيف وتردي الخدمات.

صورة توضح مواقع النفط الجديدة في البلاد

وأكدت متابعات "سودان تربيون" أن حركات مطلبية ومكونات شبابية في منطقة "بليلة" احتجزت عمال النفط ومنعتهم من العمل ما أحدث ارتباكا وتوترا بالغا في المكان.

ويقع حقل "بليلة" النفطي ضمن امتياز شركة "بتروا نرجي" المحدودة وهي شراكة بين عدة شركات منها الشركة الوطنية الصينية للبترول(CNPC).

ويعد الحقل من أفضل حقول البترول في السودان وينتج حوالي 29 ألف برميل يوميا كما توجد فيه أحدث غرفة تحكم ونقطة تجمع ووحدة المعالجة المركزية للخام النفطي.

ورفعت الحركات المطلبية مذكره لوزارة الطاقة والتعدين تطالب بالتنمية والخدمات والتوظيف لأبناء المنطقة فضلا عن معالجة مشكلات البيئة.

وأكد أحد أبناء المنطقة فضل عدم ذكر اسمه لـ (سودان تربيون) أن المكونات الشبابية هناك رفعت عدد من المطالب الا انها قوبلت بتجاهل من المسؤولين ما ادى الى قيام الحركات بمحاولات لإيقاف العمل بالحقل.

وأفاد وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان الذي وصل حقل "بليلة" السبت أن عددا من الشباب في المنطقة احتجزوا العاملين في مواقع العمل بالحقل ومنعوهم من التحرك.

ونفى لـ (سودان تربيون) توقف العمل في الحقل لكنه لفت الى أن تلك التحركات أدت لتعطيل الحركة وحدوث ارتباك.

وأفاد أن الشباب تقدموا بمذكرة تشمل مطالب تتعلق بالتوظيف لأبناء المنطقة اضافة لمعالجة مشكلات البيئة والاهتمام بالتنمية والخدمات فى المنطقة.

وأوضح انهم فرغوا من اجتماع مع اللجنة الأمنية العليا بعد استماعهم لتنوير عن المشكلة.

وأكد الوكيل اعتزامهم الدخول في اجتماع خلال الساعات القادمة مع ممثلي الحركات المطلبية والمكونات الشبابية.

وتابع "نحن حاليا موجودون في المنطقة بجانب ممثل لوالي ولاية غرب كردفان وامن البترول والمكونات المحلية لمناقشة كافة المطالب حتى الوصول لاتفاق واحتواء المشكلة" .