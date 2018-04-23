توقيعات لمساءلة رئيس الوزراء بشأن تردي الوضع الاقتصادي

الخرطوم 23 أبريل 2018- شرع نواب بالبرلمان السوداني الإثنين في جمع توقيعات لاستدعاء رئيس الوزراء بكري حسن صالح توطئة لمساءلته بشأن تردي الوضع الاقتصادي.

النائب الأول للرئيس بكري حسن صالح - صورة لـ"سودان تربيون"

وتعيش البلاد وضعا اقتصاديا بالغ التعقيد إثر تردي قيمة العملة الوطنية مقابل الجنيه السوداني، وشح احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، ما أدى لتفاقم أزمة الوقود.

وارتفع معدل التضخم بالبلاد في مارس الماضي إلى 55.6%، مقارنة بـ 54.34% في فبراير.

وارتفعت أسعار السلع الغذائية بشكل لافت منذ يناير الماضي بعد إجازة العام 2018، ما أثار احتجاجات، وأدى نقص العملة الصعبة إلى تقليص الواردات.

واستدعي البرلمان وزراء القطاع الاقتصادي خلال الشهرين الماضيين عدة مرات بشأن الأوضاع الاقتصادية.

وقال النائب عن حركة (الاصلاح الآن) فتح الرحمن فضيل في تصريحات صحفية بالبرلمان الإثنين "شرعنا في جمع توقيعات لاستدعاء رئيس مجلس الوزراء القومي، الفريق اول بكري حسن صالح، لمساءلته بشأن الوضع الاقتصادي ".

وأفاد أن 22 نائباً وقعوا على طلب استدعاء رئيس الوزراء من احزاب مختلفة.