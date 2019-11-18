توقيع اتفاقية شراكة بين (سودان تربيون) وتطبيق (نبض)

الخرطوم 17 نوفمبر 2019- وقعت "سودان تربيون" الأسبوع الماضي على اتفاقية شراكة مع تطبيق "نبض" ليحصل الأخير على امتياز نشر الأخبار التي يبثها الموقع العربي على مدار اليوم.
ويعد (نبض) من التطبيقات المجانية ذائعة الصيت في العالم العربي ويهتم بتقديم كافة الأخبار.
وحصل التطبيق على تقييمات عالية من المستخدمين حيث يعمل على أجهزة الآيفون والآندرويد ويجمع مصادر الأخبار المحلية والعالمية والرياضية والتقنية والصحية في مكان واحد.
ويستخدم (نبض) أكثر من 23 مليون مشترك، حيث يقوم بإرسال الأحداث والأخبار الجارية على الفور،كما ينبه المستخدم بوجود أخبار جديدة من خلال ارساله المزيد من الإشعارات على الهاتف.
أخر الآراءالترابي والجيش: من دبر الانقلاب 2019-11-12 08:08:26 مقاربة بين المحاكمة والتاريخ بقلم : عبدالحميد أحمد نحو منتصف العام 1989 فرغت سكرتاريا الحزب الشيوعي السوداني من صياغة مسودة تقييم 19 يوليو وانتهت إلى الأعتراف بأن: "19 يوليو انقلاب عسكري، نظمته وبادرت بتنفيذه مجموعة من (...)
الثورة بين الجزع والغفلة 2019-11-10 20:00:01 بقلم : محمد عتيق الثورة تختتم عامها الأول ، وحكومتها في ختام شهرها الثالث .. هذا العمر - ولأن المهام والواجبات جسيمة - يفرض علينا المراجعة وتسمية الأخطاء والسلبيات باسمائها .. وفي ذلك أمامنا : ١/ عدو واضح من فئات مختلفة (...)
تجديدها ليس"روتينياً"، ودبلوماسية "الانتظار" ليست حلاً 2019-11-10 16:54:15 عن الحاجة ل"طوارئ" سودانية لمقاربة "الطوارئ" الأمريكية بقلم: خالد التيجاني النور (1) وضع بالغ التعقيد على صعيد العلاقات الخارجبة يتعيّن على الحكومة المدنية الانتقالية برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك أن تواجهه في خضم (...)
المزيد