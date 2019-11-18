توقيع اتفاقية شراكة بين (سودان تربيون) وتطبيق (نبض)

الخرطوم 17 نوفمبر 2019- وقعت "سودان تربيون" الأسبوع الماضي على اتفاقية شراكة مع تطبيق "نبض" ليحصل الأخير على امتياز نشر الأخبار التي يبثها الموقع العربي على مدار اليوم.

ويعد (نبض) من التطبيقات المجانية ذائعة الصيت في العالم العربي ويهتم بتقديم كافة الأخبار.

وحصل التطبيق على تقييمات عالية من المستخدمين حيث يعمل على أجهزة الآيفون والآندرويد ويجمع مصادر الأخبار المحلية والعالمية والرياضية والتقنية والصحية في مكان واحد.

ويستخدم (نبض) أكثر من 23 مليون مشترك، حيث يقوم بإرسال الأحداث والأخبار الجارية على الفور،كما ينبه المستخدم بوجود أخبار جديدة من خلال ارساله المزيد من الإشعارات على الهاتف.