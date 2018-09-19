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توقيع اتفاقية لدفع رسوم عبور النفط بين السودان وشركات أجنبية

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الخرطوم 19 سبتمبر 2018- وقعت وارة النفط في الخرطوم الأربعاء اتفاقا مع ثلاث شركات بترول عاملة في السودان وجنوب السودان لتحصيل رسوم عبور بقيمة 14 دولارا عن البرميل الواحد.

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أنبوب تصدير النفط من جنوب السودان الى ميناء بورتسودان (رويترز)

وجرت مراسم التوقيع بوزارة النفط والغاز والمعادن السودانية التي تمثل الحكومة السودانية ومندوبي شركات (cnpc) الصينية و(ongc) الهندية و(بتروناس) الماليزية، والتي ستدفع رسوم عبور نصيبها من النفط الخام المنتج في دولة جنوب السودان من مربعات (1،2،4).

وأفادت وكالة السودان للأنباء أن الطرفين اتفقا على أن تكون قيمة رسوم المعالجة والنقل من (هجليج) إلى ميناء (بشائر) شرق السودان للصادر عبر خط أنابيب شركة (بترولاينز) السودانية لخام النفط (بتكو) 14 دولارا للبرميل.

ونقلت الوكالة الرسمية عن وزير النفط والغاز والمعادن السوداني، أزهري عبد القادر، أن الاتفاقية ستسري بأثر رجعي منذ انفصال جنوب السودان في عام 2011، وأنه عبر عن ارتياحه للوصول لهذه الاتفاقية التي قال إنها تحفظ حقوق السودان والشركات.

وأوضح الوزير أن حقل الوحدة بجنوب السودان سيدخل دائرة الإنتاج بنهاية العام الحالي، وأشار الى أن الفنيين السودانيين يواصلون أعمالهم في إعادة حقول الجنوب إلى الإنتاج بما يعود بالنفع على البلدين، كما أكد استمرار التعاون مع دولة جنوب السودان والشركات العاملة في الدولتين حتى تعود للنفط سيرته الأولى في البلدين.

يشار الى أن السودان يمتلك خطين لنقل خام النفط؛ الخط الأول من هجليج بولاية غرب كردفان إلى ميناء بشائر ببورتسودان وينقل خام مزيج النيل، والآخر من الجبلين بولاية النيل الأبيض إلى ميناء بشائر ببورتسودان وينقل خام دار.

وتجري اتفاقية خط الجبلين -بشائر الموقعة سابقاً بين وزارة النفط والغاز والمعادن والشركات الثلاث على نقل نصيبها من النفط عبر الجبلين بخطوط أنابيب شركة بشائر السودانية لخطوط الأنابيب (قابكو).



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