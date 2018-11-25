توقيع اتفاقية للتعاون في مجالات التعليم الفني بين السودان وتركيا

الخرطوم 25 نوفمبر 2018- وقع السودان وتركيا الأحد في الخرطوم على اتفاقية تعاون في مجال التعليم الفني وتبادل الخبرات.

نائب وزير التعليم التركي يدلي بتصريحات عقب توقيع اتفاق في الخرطوم الأحد 25 نوفمبر 2018 (سونا)

وقال وزير الدولة بوزارة التربية والتعليم السودانية إبراهيم آدم؛ أن الاتفاقية شملت أيضا إنشاء مراكز متطورة في مجال التربية وإنشاء مؤسسات تربوية.

وتشهد العلاقات السودانية التركية منذ مطلع هذا العام قفزات متوالية في العديد من المجالات خاصة بعد زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان للخرطوم خواتيم ديسمبر المنصرم، توالت بعده زيارات المسؤولين الاتراك رفيعي المستوى للخرطوم كان آخرها خلال هذا الشهر حيث زارها نائب رئيس الوزراء التركي وسبقه وزير الدفاع.

وأكد الوزير السوداني في تصريحات صحفية عقب التوقيع بمباني الوزارة؛ سعي الدولة الى تقوية التعاون المشترك بين البلدين في مجال التعليم، مشيرا إلى أن الوفد التركي الزائر ناقش كافة قضايا التربية والتعليم خاصة التعليم الفني وتبادل الخبرات.

كما ناقش الوفد إنشاء مركز في مجال التعليم الديني وتبادل التجارب في مجال التقييس، وإدخال تدريس اللغة التركية.

من جانبه أكد إبراهيم آر نائب وزير التربية الوطنية التركي الاتفاق مع وزارة التربية والتعليم في مجال التعليم الفني وتبادل التجارب والخبرات.

وقال إنه تم الاتفاق على تبادل التجارب في مجال التدريس الفني، لافتا الى إنشاء مراكز متطورة؛ بجانب إنشاء مدارس تركية بالسودان ومدارس سودانية بتركيا.

واكد إنشاء الجامعة التركية السودانية قريبا وتبادل التدريب وتدريب البحوث العلمية بين البلدين، مشيدا بمتانة العلاقات السودانية التركية.